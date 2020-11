On peut remettre en question son talent de réalisateur de Hôtel ou ses talents d’acteur dans Maudits bâtardsMais s’il y a quelque chose que personne ne peut nier Eli Roth est d’être un véritable expert du cinéma d’horreur. Quelque chose qu’il n’a pas seulement montré en tant que créateur de la série documentaire Histoire de l’horreur (AMC), mais rivalisant en bourse avec son ami et collaborateur Quentin Tarantino à chaque fois, les films les plus sombres et les plus minoritaires du genre sont mentionnés.

Et la dernière occasion de partager cette vaste connaissance a été une table ronde PaleyFest NY à laquelle ont participé les deux directeurs, et au cours de laquelle ils ont interrogé Roth sur votre recommandation de cinéphile pour cet Halloween.

La réponse du maître du porno de torture? Rien de moins que un film espagnol des années 80.

Le directeur de l’auberge recommande l’absurde et hilarant Mille cris a la nuit (1982), de Juan Piquer Simón, pour trembler et rire le 31 octobre. (Image: Almena Films / Film Ventures International)

Eh bien oui, Roth recommande que le 31 octobre, nous voyions Mille cris a la nuit, le ruban valencien Juan Piquer Simon créé en 1982 –Qui hors de nos frontières a été publié sous le titre de Pièces (morceaux ou morceaux).

Ok, c’est une coproduction entre l’Espagne et les Etats-Unis, tournée à Boston et avec des dialogues en anglais … Mais tout le monde le sait comme un film espagnol!

“Vous pensez que ça ne peut pas devenir plus fou, puis ça passe à un autre niveau de folie”, explique Roth à propos de ce genre de croisement hyperviolent entre Le massacre à la tronçonneuse du Texas (1974) et Halloween (1978) – avec un enfant psychopathe qui commet des meurtres sanglants avec une tronçonneuse à l’âge adulte.

«Les morts sont spectaculaires, la bande originale est fantastique et le générique est parfait; Je pense que c’est une œuvre d’art brillante. “

Mais peut-être que ce film de slasher farfelu ou de tueur en série nécessite une explication pour les non-initiés du sous-genre. Surtout pour ceux qui espèrent trouver une cassette psychopathique régulière ou avec des composants de film exploitant … et rencontre le taux le plus élevé de ridicule et d’absurdité par scène dont nous nous souvenons jamais avoir vu.

Et que le film est loin d’être une parodie – autant qu’il semble parfois la version terrifiante de la saga de Catch it que vous pouvez. En fait, Piquer Simón (également connu pour le mystère hilarant sur Monster Island ou Slugs, mort gluante), J’aurais aspiré à faire un film d’une grande valeur artistique à partir du scénario signé par les aussi tristement célèbres Dick Randall et Joe D’Amato.

Comme vous le lisez: Piquer Simón avait l’intention de faire de l’art à partir d’une histoire dans laquelle un étudiant sur une planche à roulettes s’écrase dans un miroir transporté par deux travailleurs en mouvement – et surtout dans une scène qui devrait simplement présenter le cadre du campus universitaire. . Cela nous donne une idée de la manque de honte et de conscience de soi Cela fait mille cris un délice pour les amoureux de la nuit bizarre.

Parce que nous sommes loin d’être un simple «giallo a la española». Parfois, Thousand Screams Has the Night ressemble à un épisode de Scooby Doo dans une version gore – mais avec quelques neurones en moins. Nous savons qui est le meurtrier de l’aperçu grotesque avant le générique d’ouverture – un homme enfantin et sexuellement confus, qui a coupé sa mère en morceaux avec une hache quand elle l’a grondé avec un puzzle représentant une femme nue (oui, nous aussi ça rappelle Essay d’un crime … si Buñuel relevait la tête!).

L’action principale se déroule des décennies plus tard dans une “New England University” non spécifiée, dans laquelle le meurtrier cherche les pièces (ou plutôt les morceaux du corps) qui manquent pour compléter le puzzle de son enfance. Bien sûr, ayant vieilli, il a changé sa hache primitive pour une tronçonneuse moderne et pratique.

Avec cette prémisse, le casting fait ce qu’il peut. Le mariage des acteurs conformé par Christopher et Lynda Day George ils acceptent avec dignité et résignation tout ce que le scénario les oblige à faire et à dire sérieusement, ce qui ne fait qu’accentuer l’effet fascinant et ridicule d’étrangeté que le film a (attention au cri mythique de “Beast!” elle).

Contrairement à eux deux, le reste de la distribution semble perplexe devant les absurdités du film: dans leur confusion, des acteurs comme Edmund Purdom Oui Paul L. Smith ils jouent dans des scènes complètement décalées.

Mais mille cris a la nuit ce ne serait pas un film culte ne serait-ce que pour son histoire absurde et ses interprétations “particulières”: il faut mentionner les quantités massives de gore gratuit qui ont fait connaître le film de Piquer Simón.

Et est-ce que lorsque le meurtrier attaque, les membres et les torses s’envolent comme s’il s’agissait d’une piqûre industrielle. Dans une scène, un accessoire sur un lit à eau devient (presque) une avant-garde cinématographique alors que le mobilier se transforme en une mer de sang au ralenti.

En ce sens, le film répond largement à la phrase sur son affiche en anglais: “Vous n’êtes pas obligé d’aller au Texas pour assister à un massacre”.

Cela dit, quiconque a vu Mil Gritos passe la nuit dans un théâtre et entouré de spectateurs sait que nous sommes confrontés à l’une des expériences cinématographiques collectives les plus puissantes et amusantes qui puissent être vécues.

Pour cette raison, et dans des moments aussi sombres que ceux que nous traversons, nous ne pouvons ignorer la recommandation d’Eli Roth. Si vous voulez passer une nuit d’Halloween pleine d’évasion hilarante et sanglante, Thousand Screams a la nuit est l’option parfaite.

Et le meilleur de tout est que vous pouvez le voir gratuitement, complet et de bonne qualité sur le site RTVE. Et ça dure à peine une heure et demie!

