Êtes-vous toujours d’humeur à tout savoir sur la royauté britannique? Isabel II au premier plan est le documentaire pour vous car il ouvre une fenêtre fascinante sur la vie extrêmement privée de la reine Elizabeth II et se concentre sur des moments importants, lorsque la face cachée de la maison de Windsor se heurte à la vie publique de la monarchie, le tout en via le canal Nat Geo et la plateforme FOX Premium.

Raconté à travers une incroyable sélection de documents d’archives, le documentaire plonge les téléspectateurs dans la vie de Sa Majesté et leur donne l’impression qu’ils font eux aussi partie de son cercle intime, avec un accès unique à la vie de la reine.

Isabel II au premier plan est produit et dirigé par Tom Jennings, qui utilise son style de narration à la première personne caractéristique pour créer un récit captivant de la vie personnelle de la reine.

«J’ai eu un accès exclusif aux archives tout en façonnant l’histoire complète de la reine Elizabeth II, qui est généralement soulignée par les thèmes de l’amour et du mariage: de l’abdication et de la princesse Margaret à feu Diana, princesse de Galles et princes William. et Harry », déclare Jennings, réalisateur et producteur exécutif. «J’espère que lorsque les téléspectateurs verront les moments personnels dans lesquels la reine mène son peuple à travers des situations cruciales et historiques, ils auront une image claire de la myriade de circonstances traversées par le monarque et des nombreuses luttes. qui a secoué leur dynastie ».

Elizabeth II au premier plan sélectionne du matériel parmi des milliers de photographies et des centaines d’heures de séquences pour révéler un trésor de témoignages rarement, voire jamais vus ou entendus, de l’ascension d’Elizabeth II au trône et place le spectateur sous les projecteurs pendant certains de les moments les plus importants et les plus difficiles de l’histoire de la monarchie britannique. Le documentaire s’appuie sur des sources d’information du monde entier, telles que British Movietone, ., la BBC, ITN et ITV, et comprend les éléments suivants:

Entretiens non publiés – Situé au cœur de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis et récemment numérisé, des interviews inutilisées du livre The Monarchy, de Deborah Hart Strober et Gerald S. Strober, publié en 2002, sont publiées pour la première fois en Elizabeth II au premier plan. Les entretiens ont lieu avec des amis, des confidents, des secrétaires privés et des politiciens qui ont été témoins du règne historique de la reine Elizabeth II.

Jamais entendu d’audios – Dans des enregistrements audio jamais entendus des archives de la biographe Anne de Courcy, les téléspectateurs entendront le mari de la princesse Margaret, Lord Snowden (Antony Charles Robert Armstrong-Jones), décrire sa visite dans la ville minière galloise d’Aberfan après la catastrophe de 1966 qui a fait 116 morts et 28 adultes.

Jamais vu de films à la maison – Pour la première fois, le public pourra assister à la visite de la reine à Aberfan après l’horrible désastre, filmé par Harry Breeze, un habitant de la région.

Diffusions radio peu diffusées – D’après les archives de la BBC, très peu d’émissions médiatisées dont l’annonce de la mort du roi George VI et les retransmissions en direct du couronnement de la reine Elizabeth II en 1953.

Photographies peu connues – Tirée des archives du journal Evening Standard, avec les marques originales faites au crayon, avant d’être découpée pour impression, cette collection de photographies comprend une photo de la princesse Margaret à cheval avec son petit ami Peter Townsend. Le couple était rarement photographié ensemble dans un cadre intime ou informel.

géographique nationale



Staff Cine PREMIERE Ce texte a été conçu, créé et développé en même temps par une équipe d’experts travaillant en harmonie. Tous ensemble. Une lettre chacun.