Actrice américaine Elsa corbeau, qui a participé à Retour vers le futur (1985) est décédé le 3 novembre 2020 à l’âge de 91 ans à son domicile de Los Angeles, en Californie. Cela a été confirmé par son agent David Shaul (via Deadline).

Elsa Rabinowitz, le vrai nom de l’acteur, est née le 21 septembre 1929 à Charleston, Caroline du Sud, États-Unis. exploits de guerre à la télévision (1963), General Hospital (19363) et New York Television Theatre (1966-1968).

Cependant, on se souviendra toujours d’Elsa Raven pour sa participation à Retour vers le futur de Robert Zemeckis et où elle partageait les crédits avec Michael J. Fox. Hill Valley Conservation Society, qui demande des dons pour sauver et reconstruire la tour de l’horloge. Sauvez l’horloge de la tour! Sauvez l’horloge de la tour! »Il éclate en hurlant, tandis que Marty Mcfly et Jennifer Parker sont sur le point de jouer dans un moment romantique.

Elsa Raven ne passera pas non plus dans la mémoire des cinéphiles, car elle a probablement joué dans l’une des scènes les plus tristes de Titanic (1997). Dans le film primé de James Cameron, elle a joué Ida Straus, l’un des passagers des paquebots britanniques qui voyage avec son mari Isidor et sa femme de chambre Ellen Bird. La scène en question est celle où le couple âgé s’embrasse dans son lit en attendant le naufrage du célèbre navire.

Il convient de noter que l’actrice a eu une participation importante dans Titanic; cependant, plusieurs de ses scènes ont été supprimées de la coupe finale et seule cette séquence déchirante a été préservée. A noter que son personnage apparaît également brièvement dans le clip vidéo de Céline Dion “My Heart Will Go On”.

Titanic (1997)

D’autres de ses rôles sur petit écran et grand écran ont été dans la série Seinfeld (1994), les films Terror in Amityville (1979), The Moderns (1988) réalisé par Alan Rudolph, Fearless (1993) et In the Line of Fire (1993). ) où il a partagé la scène avec John Malkovich Oui Clint Eastwood.

Son dernier travail en tant qu’actrice a été déclenché avec le court métrage They’re with Me de 2011.

Elsa Raven retour vers le futur



