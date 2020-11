L’acteur Hugh Laurie (‘House’) et l’actrice de ‘Game of Thrones’ Emilia Clarke feront partie de la distribution vocale du film d’animation. ‘L’incroyable Maurice’. Co-réalisé par Toby Genkel et Florian Westermann, le casting de la voix est complété par David Thewlis, Himesh Patel, Gemma Arterton et Hugh Bonneville.

Il s’agit d’une adaptation du livre de 2001 de feu Terry Pratchett, «The Amazing Maurice and His Educated Rodents», qui fait partie de sa série emblématique Discworld. Gagnant de la médaille Carnegie du meilleur livre pour enfants du Royaume-Uni, la pièce est une version très distinctive du conte folklorique sur le joueur de flûte de Hameln.

L’histoire suit un chat roux rusé qui tombe sur l’arnaque parfaite pour gagner de l’argent. Puis il rencontre un garçon qui joue de la flûte et se lie également d’amitié avec sa propre horde de rats parlants. Lorsqu’ils arrivent dans la ville touchée de Bad Blintz, leur jeu échoue.

Sky Cinema produira le film avec Narrativia, Ulysses Filmproduktion, le groupe d’animation hambourgeois Studio Rakete, le Royaume-Uni Cantilever Media et la société d’animation Red Star Animation basée à Sheffield. Les producteurs incluent Julia Stuart pour Sky, Emely Christians pour Ulysses, Andrew Baker et Robert Chandler pour Cantilever Media et Rob Wilkins pour Narrativia.

Sky Cinema sortira le film dans le courant de 2022.