Eminem a autorisé Joe Biden à utiliser la chanson “Lose Yourself” dans le cadre de sa campagne électorale. C’est la première fois que le rappeur autorise l’utilisation d’une de ses compositions à des fins politiques. Et puis nous présentons le résultat de cette union improbable.

Le musicien a même personnellement retweeté la vidéo, démontrant ainsi son soutien au candidat démocrate.

Dans les photos, qui sont présentées dans un style plutôt cinématographique, on peut voir l’ancien vice-président, avec son équipe, tous portant des masques, tandis qu’un montage avec divers citoyens est montré. De plus, ces images alternent avec des paysages et des rues du pays voisin, tous ornés de la devise suivante (tirée directement des paroles du morceau original, sauf, bien sûr, la partie où le vote est invité):

“Nous avons une chance, un essai, une opportunité … ne manquez pas cette opportunité et votez.”

Il convient de noter que, lors d’occasions précédentes, la chanson avait déjà été utilisée pour des campagnes politiques, mais des poursuites étaient toujours lancées lorsque cela se produisait. Maintenant, Marshall Mathers lui-même a accordé la permission afin que ses paroles puissent accompagner le rival de Donald Trump dans sa quête pour devenir le plus haut président du pays voisin.

Pour cela, il faut rappeler que le compositeur et producteur de musique a déjà exprimé son mécontentement face à l’administration actuelle, il n’est donc pas étonnant qu’il montre son soutien à son adversaire.

Maintenant qu’Eminem a autorisé Joe Biden à utiliser la chanson «Lose Yourself», C’est un bon moment pour se souvenir de la grande interprétation du thème lors de la dernière cérémonie de remise des prix du Académie.

eminem Joe Biden se perdre



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’aime écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et bien sûr, un jour, je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.