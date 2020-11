Pour célébrer la carrière et le talent d’Emma Stone, c’est une bonne idée de revoir ses meilleurs rôles. Ceux qui, grâce à un charisme indéniable et une forte personnalité, lui ont fait gagner le cœur de l’industrie et un grand nombre de cinéphiles.

Débutant sa carrière sur grand écran en 2007, a déjà un grand nombre de récompenses qui ont contribué à solidifier son statut de l’une des plus grandes actrices de notre temps. Avec une attitude toujours plus jeune, elle a récolté de nombreux succès dans une multitude de genres, allant de la comédie indépendante aux drames profondément émotionnels.

Voici les meilleurs films d’Emma Stone:

La La Land (2016)

À l’origine, Damien Chazelle a écrit le personnage de Mia Dolan avec Emma Watson en tête, mais lorsque la Britannique a été forcée de le rejeter en raison de son engagement envers La Belle et la Bête de Disney, le réalisateur a recruté une autre Emma. Quelles coïncidences la vie a, non?

La comédie musicale joyeuse et idyllique, mais aussi déchirante, était l’occasion parfaite pour Stone de montrer ses magnifiques talents d’acteur, ainsi que de montrer ses talents de danseur et de chant. Son travail lui a permis de remporter l’Oscar de la meilleure actrice.

Le favori (2018)

La comédie d’époque de Yorgos Lanthimos est un autre des meilleurs films d’Emma Stone. Dans ce document, elle joue aux côtés d’Olivia Colman et de Rachel Weisz.

Lorsque la pièce est sortie, Colman a pris les palmes (et les récompenses), mais cela n’a pas empêché la performance de Stone d’être éclipsée, car beaucoup considéraient son travail comme l’un des piliers du groupe.

Homme d’oiseau (2014)

Le célèbre film d’Alejandro González Iñárritu a présenté une distribution multi-étoiles, dirigée par Michael Keaton. Tout le monde brille dans ses rôles, de Naomi Watts à Edward Norton.

Et il y a un autre interprète qui, même avec un rôle réduit, a beaucoup brillé dans l’ensemble. C’est vrai: Emma Stone, dans l’un de ses personnages les plus intenses, il va sans dire. Dans l’histoire, elle joue Sam, la fille de Riggan Thomson.

La bataille des sexes (2017)

Ici, le lauréat d’un Oscar a joué Billie Jean King, un joueur de tennis professionnel qui, en 1973, a joué un jeu très médiatisé avec Bobby Riggs, un autre joueur de tennis célèbre.

D’innombrables critiques ont appelé cela le meilleur rôle de la carrière de Stone. Cependant, le film n’a pas été un énorme succès auprès du public et les résultats au box-office n’ont pas été comme prévu. Le rôle a valu à l’artiste une nomination aux Golden Globe.

Histoires croisées (2011)

On sait qu’actuellement, ce film basé sur des événements réels a été mis à plusieurs reprises sous le microscope en raison de sa représentation irréaliste du racisme et de la lutte pour les droits de la communauté afro-américaine – même les protagonistes Bryce Dallas Howard et Viola Davis ont a déclaré que, en tant que document de cette période, ce n’est pas la meilleure option.

Cependant, un grand nombre de critiques ont souligné, lors de sa première, que l’un des éléments qui aident le projet à rester à flot est précisément l’interprétation de Stone en tant que Rita intelligente, déterminée et toujours positive. Skeeter.

On dit de moi (2010)

Pour son interprétation d’Olive Penderghast, une fille intelligente mais inadaptée qui invente un mensonge pour réussir dans les couloirs de l’école, Emma a remporté une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie.

Son travail a été loué notamment pour son humour, une facette peu explorée et toujours épanouissante dans sa carrière.

Zombieland (2009)

Pour beaucoup, l’un des meilleurs films du genre des morts-vivants. Dans celui-ci, l’actrice joue Wichita, la soeur forte et fougueuse de Little Rock, interprétée par Abigail Breslin.

Avec un casting qui comprend également Jesse Eisenberg et Woody Harrelson, Emma est constamment mise en avant comme l’une des forces de l’aventure, grâce à l’intelligence et à la sécurité qu’elle a su impressionner dans son rôle.

Super cool (2007)

Dans son premier rôle à Hollywood, Stone faisait partie de ce film qui est souvent classé parmi les meilleures comédies américaines de passage à l’âge adulte de l’histoire. C’était une apparence mineure, mais son travail a été très applaudi.

Ici, l’interprète donne vie à Jules, dont les personnages principaux, interprétés par Johah Hill et Michael Cera, sont amoureux.

Amour stupide fou (2011)

D’accord, ce n’est peut-être pas LA comédie romantique par excellence, mais cela a certainement été un long chemin pour nous montrer qu’Emma a une grande portée et que lorsqu’elle se couple avec Ryan Gosling, il y a une chimie pas comme les autres.

Dans ce projet, l’actrice primée incarne Hannah Weaver, une jeune femme qui traverse une phase amoureuse rare.

Les Croods (2013)

Ce film d’animation figure dans notre palmarès des meilleurs films d’Emma Stone, notamment grâce à son talent vocal, qui a su capter le public et la critique. Ici, nous avons également Nicolas Cage et Ryan Reynolds dans le casting.

Cependant, c’est la façon dont Stone a donné vie à Eep, la fille aînée de la famille des cavernes, qui a séduit les experts, qui ont qualifié son rôle de frais et d’intelligent.

