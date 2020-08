Empire a dévoilé les couvertures de son numéro d’octobre avec de nouvelles images des personnages principaux et un ver de sable de DUNE.

Le premier nous présente les membres de la Maison Atreides: Timothée Chalamet en Paul Atreides, Oscar Isaac en père, le duc Leto, Rebecca Ferguson en concubine de Bene Gesserit Lady Jessica et le maître de l’épée de Josh Brolin, Gurney. Halleck.

La couverture suivante est le contingent Fremen: Javier Bardem en tant que chef de tribu Stilgar, Zendaya en tant que bras droit Chani, Sharon Duncan-Brewster en tant que sa mère Liet-Kynes et Duncan Idaho de Jason Momoa.

Enfin, la version réservée aux abonnés offre un premier aperçu de l’un des gigantesques vers de sable de Dune. Ces créatures vivent au cœur du désert d’Arrakis et sont essentielles à la production d’épices de la planète.

Dune, c’est le voyage d’un héros mythique qui porte une énorme charge émotionnelle, raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant né avec un destin plus grand que lui. Dans cette épopée, il doit voyager sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces du mal se battent pour saisir l’une des ressources les plus exceptionnelles de la planète, qui a le pouvoir de libérer le plein potentiel de l’humanité, seuls ceux qui maîtrisent leurs peurs survivront.

Le film met en vedette l’acteur nominé aux Oscars Timothée Chalamet (Appelez-moi par votre nom, Little Women), Rebecca Ferguson (Doctor Sleep, « » Mission Impossible – Fallout), Oscar Isaac (la franchise Star Wars), Josh Brolin, nominé Oscar Award, (Mon nom est Harvey Milk, Avengers: Infinity War), Stellan Skarsgård (HBO’s Chernobyl, Avengers: Age of Ultron), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy films, Avengers: Endgame), Stephen McKinley Henderson (Clôtures, Lady Bird), Zendaya (Spider-Man: Retrouvailles, Euphoria de HBO), David Dastmalchian (Blade Runner 2049, The Dark Knight), Chang Chen (M. Long, Tiger and Dragon), Sharon Duncan-Brewster (Rogue One: A Star Wars Story, Netflix’s Sex Education), avec Charlotte Rampling (45 ans, Assassin’s Creed), nominée aux Oscars, avec Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones de HBO) et avec Javier Bardem, lauréat d’un Oscar ( Pas de pays pour les vieillards, Skyfall).

Villeneuve dirige Dune à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jon Spaihts et Eric Roth basé sur le roman du même nom écrit par Frank Herbert. Villeneuve a également produit le film avec Mary Parent, Cale Boyter et Joe Caracciolo, Jr. Les producteurs exécutifs sont Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt et Kim Herbert.

Dans les coulisses, Villeneuve fait à nouveau équipe avec le chef décorateur Patrice Vermette (Arrivée, Hitman, Queen Victoria), deux fois nominé aux Oscars, Joe Walker (Blade Runner 2049, The Arrival, 12 Years a Slave), le superviseur des effets visuels Oscar Paul Lambert, deux fois nominé aux Oscars (First Man [El primer hombre], Blade Runner 2049) et avec le superviseur des effets spéciaux oscarisé Gerd Nefzer (Blade Runner 2049).

Il a également collaboré pour la première fois avec le directeur de la photographie nominé aux Oscars Greig Fraser (Lion, The Darkest Night [Zero Dark Thirty], Rogue One: Une histoire de Star Wars); La conceptrice de costumes trois fois nominée aux Oscars Jacqueline West (The Revenant, The Curious Case of Benjamin Button, Quills) et le co-costumier Bob Morgan, ainsi que le coordinateur des cascades Tom Struthers (trilogie The Dark Knight, Inception ). Le compositeur oscarisé et nominé aux Oscars Hans Zimmer (Blade Runner 2049, Origin, Gladiator, The Lion King) est l’auteur de la bande originale.

La bande-annonce devrait être mise en ligne le 9 septembre, mais avec les images divulguées flottant, il y a une chance que cela arrive plus tôt.