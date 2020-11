La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel est actuellement en pause en raison de la pandémie de coronavirus, car elle n’a pas encore été publiée ‘Veuve noire’, mais cela n’a pas provoqué l’arrêt des enregistrements de ses multiples productions telles que les séries et les films et l’un de ceux qui enregistre déjà est ‘Docteur Strange dans le multivers sur la folie’ Protagonisée par Benedict Cumberbatch, qui est en production à Londres et selon un rapport, Elizabeth Olsen tourne déjà sur «Doctor Strange 2».

L’une des productions peut-être les plus attendues est le deuxième film du Sorcier suprême, qui nous montrera l’existence du multivers avec différentes versions des héros et des réalités, en plus de présenter un grand nombre de personnages et l’un de ceux confirmés est Scarlet Witch, qui sera l’un des antagonistes de cette histoire, car il attend également l’apparition de Nightmare et Brother Voodoo.

Selon les informations de Magazine Empire dans un article qui parle de la série ‘WandaVision’, Elizabeth Olsen tourne déjà sur ‘Doctor Strange 2’ puisqu’elle garantit que lorsque le magazine sera publié, l’actrice sera déjà à Londres pour rejoindre les enregistrements de ce film, en plus du fait que la même série ‘WandaVision’ serait directement liée à ce film sans préciser comment elle la rejoindrait.

En plus de ‘Doctor Strange in the Multiverse on Madness’, Benedict Cumberbatch participera à ‘Spider-Man 3’ et en fait il a été vu ces derniers jours à Atlanta, où il tourne actuellement le troisième opus de “Spidey”, donc le sorcier suprême aura un rôle important dans le MCU et il a même été dit qu’il apparaîtra dans la série ‘WandaVision ».