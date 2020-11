Sans aucun doute, la popularité de la franchise réside dans la trilogie originale, Puisque ni les préquelles ni les nouvelles tranches n’ont réussi à suivre les premiers films de la saga, Disney fait tout son possible pour ramener deux de ses plus grands protagonistes et y parvenir, Mark Hamill et Harrison Ford reviendrait à «Star Wars».

L’un des plus gros tirages de “ The Force Awakens ” a été de revoir les acteurs originaux de la trilogie originale, à partir du moment où la bande-annonce a été révélée à Han Solo et Chewie à bord du Millennium Falcon, Les attentes ont considérablement augmenté, ce qui a fini par devenir un élément clé du succès de ce nouvel opus.

Cependant, Le chasseur de primes a fini par perdre la vie aux mains de son fils, Ben Solo et est revenu plus tard pour conclure son arc narratif dans “ Rise of Skywalker ”, de la même manière, Luke Skywalker, a également participé à la nouvelle trilogie, malheureusement, “ The Last Jedi ” a ruiné son histoire, cependant, les deux personnages pourraient en avoir une nouvelle opportunité dans cet univers.

Il y a quelque temps, Mark Hamill, a déclaré que son temps dans la saga était arrivé à sa fin, principalement en raison de son agacement dérivé de l’arc narratif qui avait été donné à Luke dans la nouvelle trilogie, cependant, Disney est conscient du poids considérable du personnage, il cherche donc un moyen pour l’acteur de revenir dans la franchise.

Selon des sources du portail, We Got This Covered, le studio souhaite que Hamill et Ford reviennent dans les futurs projets ‘Star Wars’, puisqu’ils considèrent que les deux personnages ont encore beaucoup à montrer dans cet univers, en fait, on dit qu’ils ont déjà des idées concrètes pour eux, il suffirait donc que les deux acteurs décident de revenir à la saga.

C’est ainsi qu’il a été révélé que Mark Hamill et Harrison Ford reviendraient dans “ Star Wars ”, cependant, loin d’aider la saga, cela pourrait représenter un revers, Étant donné que Disney dépend toujours du passé de la franchise, quand ce qu’elle devrait faire est de regarder vers l’avenir et de présenter de nouvelles histoires, après tout, cet univers est assez grand pour ne se concentrer que sur une seule intrigue.