L’épidémie de coronavirus a amené les gouvernements du monde à prendre des mesures d’urgence telles que l’ordonnance de confinement de leurs populations et la fermeture de certaines frontières, compte tenu de la situation, du doute Est-ce que ‘The Batman’ continuera à tourner au Royaume-Uni dans ces conditions?

Récemment, le Premier ministre britannique, Boris Johnson a annoncé qu’à partir du 5 novembre, une série de restrictions sera imposée pour empêcher l’augmentation des infections à Covid-19, cependant, le secrétaire à la culture, Oliver Dowden, a expliqué qu’il y aura des exceptions principalement pour les productions cinématographiques et télévisuelles, à condition qu’elles respectent les normes sanitaires requises.

«Comme le Premier ministre vient de le confirmer, nous prendrons des restrictions supplémentaires à partir de jeudi. Nous comprenons l’anxiété et l’impact qu’ils auront et nous veillerons à ce qu’ils ne durent pas un jour plus longtemps que nécessaire. Les changements signifient que les gens devraient travailler à domicile dans la mesure du possible. Mais lorsque cela n’est pas possible, les déplacements vers un lieu de travail seront autorisés, par exemple, cela inclut (mais pas de manière exhaustive) le sport d’élite joué à huis clos, la production cinématographique et télévisuelle, les travailleurs des télécommunications ” Dowden a écrit sur Twitter.