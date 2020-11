Malgré que ‘Avengers: Fin de partie’ Ce n’était pas la fermeture en tant que telle de la saga Infinity, c’était la fin d’une époque entière en montrant la fin de plusieurs personnages importants tels que Iron Man, Black Widow et Captain America, mais cela nous a aussi apporté des histoires intéressantes qui sont restées dans la mémoire des fans comme voir Pepper dans le costume de sauvetage, mais il semble qu’une actrice était ravie de cette armure, car à travers ses réseaux sociaux, on a vu Lexi Rabe comme Rescue for Halloween.

L’un des plus grands rebondissements de la franchise Marvel Studios est un saut dans le temps de 5 ans, dans lequel Tony Stark fait enfin une vie avec Pepper et a une fille nommée Morgan, quelque chose qui n’apparaît pas dans les pages de Marvel Comics, mais qui a été bien accueilli par les fans comme une fin intéressante du personnage et qui est devenu un événement avec la célèbre phrase: “Je t’aime 3000”.

A travers ses réseaux sociaux, l’actrice qui a donné vie à Morgan a montré son costume d’Halloween et on a pu voir Lexi Rabe comme sauvetage Et non, ce n’était pas un montage, c’était un vrai costume bien conçu, tout comme celui que Pepper portait lors de la bataille finale contre l’armée de Thanos.

“Mon costume d’Halloween! Non, ce n’est pas photoshoppé! Sauvetage. Avengers. Fait sur mesure pour moi! Par un ami (Shannon Rona). Gwyneth Paltrow, qu’en pensez-vous? Robert Downey Jr., d’accord, pensez-vous? hein? Marvel, j’espère pouvoir remplir ces chaussures un jour “

Il semble que la petite actrice qui a captivé ‘Avengers: Fin de partie’ elle veut faire partie de la franchise à l’avenir, alors peut-être que nous la verrons un jour suivre les traces de son père avec une nouvelle armure à l’avenir.