Enola Holmes est le nouveau film que Disney a préparé et qui met en vedette Millie Bobby Brown. Récemment, la plate-forme a publié une bande-annonce plus complète et plus excitante.

Enfin, après tant de teasers et d’affiches (certaines avec des erreurs historiques), Netflix a décidé de publier une bande-annonce plus longue sur Enola Holmes. C’est le spin-off cinématographique tant attendu du détective mythique créé par Arthur Conan Doyle dans lequel Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Sam Claflin ils donnent vie à un trio particulier de frères.

Enola Holmes est l’adaptation de la populaire franchise littéraire écrite par Nancy Springer qui se compose de six tranches, il est donc clair que Netflix doit déjà réfléchir à d’éventuelles suites. Pour l’instant, nous devrons nous contenter de voir comment le personnage joué par Brown tente de découvrir où se trouve sa mère disparue (Helena Bonham Carter) et ses frères ne semblent pas être d’une grande aide, puisqu’ils décident en premier lieu d’envoyer dans un internat pour jeunes femmes.

Succès en route?

Avec Harry Bradbeer dans les coulisses et Jack Thorne En ce qui concerne le scénario, Enola Holmes semble en passe de devenir l’un des films les plus regardés sur la plate-forme. Après tout, Stranger Things et The Witcher sont deux des plus grands succès de la plate-forme, donc Netflix n’a dû avoir aucun doute quand il a proposé la possibilité de l’obtenir.

De cette façon, les fans de la petite Millie Bobby Brown sont très impatients de voir Eleven dans ce nouveau rôle. Sans aucun doute, Enola Holmes est l’une des sorties les plus puissantes et les plus attendues de Netflix pour le mois prochain, puisque le film sur la sœur de Sherlock Holmes sortira sur la plate-forme de streaming le 23 septembre. Dans la nouvelle bande-annonce, vous pouvez voir comment Enola entre dans une nouvelle aventure, rompant un peu avec le quatrième mur.

