Enola Holmes, le nouveau film distribué par Netflix avec Millie Bobby Brown, fait face à un procès pour une raison plutôt inattendue.

Enola Holmes, le nouveau film Netflix avec Millie Bobby Brown, est sur le point de frapper la plate-forme mais il semble que les choses n’ont pas été faciles. À l’heure actuelle, la production fait face à un procès de la succession Conan Doyle pour violation du droit d’auteur, et bien qu’il n’y ait pas de progrès dans le processus, les choses pourraient être très bénéfiques pour eux. Lorsque vous réalisez des films sur des personnages qui existent depuis plus d’un siècle, vous risquez de rencontrer des problèmes juridiques en cours de route.

Dans le procès, Conan Doyle State écrit: «Quand Arthur Conan Doyle est revenu à Holmes dans les histoires protégées entre 1923 et 1927, il ne suffisait plus que le personnage de Holmes soit l’esprit analytique et rationnel le plus brillant. Holmes avait besoin d’être humain. » En d’autres termes, ce que Estate veut dire, c’est qu’après 1923, Sherlock était déjà un personnage avec des sentiments et de l’empathie, donc mettre toute version de son personnage « ayant des émotions » représente une violation du droit d’auteur. Pour l’organisation, le film de Enola Holmes Il est basé sur les histoires de la période ci-dessus, et la représentation de Sherlock par Henry Cavill est suffisamment chaleureuse pour inspirer un procès.

Une demande inattendue

Il semble que pour Conan Doyle State, les réinterprétations de Sherlock Holmes ne peuvent être que froides et calculatrices, tout autre aspire à gagner un bon réveil et une visite au tribunal. C’est une ligne floue entre les histoires avec des droits légaux et celles qui sont dans le domaine public, mais seuls un juge et les preuves décideront qui gagnera le procès de l’organisation. Pour l’instant, Enola Holmes Il arrivera sur la plateforme Netflix le 23 septembre et nous vous montrons ici une bande-annonce de l’histoire.

