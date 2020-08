L’amiral Rae Sloane est un personnage majeur du nouveau canon de Disney, et il semble qu’elle joue un rôle majeur dans le jeu vidéo d’EA, Star Wars: Squadrons.

Star Wars: Squadrons, qui sortira en octobre 2020, est le prochain jeu vidéo de combat spatial qui devrait plaire aux fans de jeux comme Battlefront II ou la série Star Wars: X-Wing des années 90. Le jeu à la Gamescom 2020 a présenté le mode histoire solo, et les fans ont pu profiter de toutes sortes de personnages reconnaissables du nouveau canon de Disney, y compris un personnage populaire qui n’est pas apparu sur grand écran auparavant, Rae Sloane.

Dans la bande-annonce, elle est connue sous le nom d’amiral Sloane et semble mener les vestiges de l’Empire dans une guerre totale contre la Nouvelle République. Pour les fans de Star Wars qui ne sont restés qu’avec les films et même les séries télévisées, Rae Sloane peut sembler un personnage complètement nouveau, mais il ne l’est pas. En fait, c’est un personnage important qui aide à lier la plupart des livres du nouveau canon de Disney, et il est apparu dans Battlefront.

Le personnage est apparu pour la première fois dans A New Dawn de John Jackson Miller, un roman qui sert de préquelle à Star Wars: Rebels, Rae Sloane passe de cadet impérial à grand amiral au cours d’une douzaine de livres et de bandes dessinées. Elle joue un rôle déterminant dans plusieurs moments clés de Star Wars, tels que la bataille d’Endor et la bataille de Jakku. Dans la trilogie Aftermath de Chuck Wendig, Sloane est la clé de la survie de l’Empire après sa chute et aide à fonder le Premier Ordre dans des régions inexplorées. Elle était même autrefois considérée comme Supreme Leader, un titre qui revient finalement à Snoke, un méchant plus reconnaissable qui est apparu dans les films. À cause de tout cela, l’aperçu étendu du jeu Star Wars: Squadrons à la Gamescom pourrait être la première fois que certains fans entendent son nom.

Pourquoi l’amiral Sloane apparaît-il dans le jeu?

Dans la chronologie dans laquelle il se déroule Star Wars: Escadrons, Rae Sloane est l’un des chefs des vestiges de l’Empire. Cela signifie que le personnage jouable impérial, ainsi que ses alliés impériaux, recevront des ordres de l’amiral Sloane. Il est également intéressant de noter qu’il n’est pas encore Grand Amiral, un titre qu’il a reçu du mystérieux Gallius Rax après la bataille d’Akiva, qui a lieu peu de temps après les événements de Return of the Jedi. Peut-être que les joueurs pourront voir Sloane promu Grand Amiral lors des événements de Star Wars: Squadrons.

Il est étrange qu’un personnage aussi important pour le nouveau canon Disney ne soit pas encore apparu à l’écran. Bien qu’elle soit brièvement mentionnée dans Battlefront II, ce sera la première apparition de Sloane dans un jeu vidéo, et il semble qu’elle jouera un rôle majeur. Les fans pourront voir plus de Rae Sloane lorsque Star Wars: Squadrons sera lancé plus tard cette année sur PC, PS4 et Xbox One, bien que pour la période de développement du jeu, il aurait également une place dans des séries comme Disney’s The Mandalorian +. , bien que nous devrons attendre pour le vérifier.