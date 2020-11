Netflix a commencé avec les films de Noël … Il y a encore certains d’entre nous qui préparent le costume pour cet Halloween insolite et le film Amour de calendrier (Holidate) est déjà en tête du classement des 10 titres les plus populaires de la plateforme – devant même la minisérie Gambit de dama, conçue comme un véritable hommage aux femmes intelligentes.

Mais que la comédie romantique dirigée par John Whitesell devienne une tendance du streaming ne m’a pas autant surpris que de découvrir que son protagoniste, Emma Roberts, est devenu le successeur possible de sa tante Julia Robert pour ce genre d’histoires. Nous avons devant le nez une nouvelle star du genre, bien que plus d’une que nous n’aurions pas réalisée jusqu’à présent.

Julia Roberts (AB1; Gtres); Emma Roberts dans l’affiche Calendar Love (Netflix)

Ce sera la semaine d’Halloween, et bien que nous ayons recommandé quelques films d’horreur pour avoir peur, Netflix lance la nouvelle comédie romantique sortie le mercredi 28 octobre dernier. Dans quelques jours seulement Amour de calendrier conduire le Haut de la plate-forme en Espagne et attire même des téléspectateurs d’autres pays comme le Royaume-Uni. Et c’est que cette cassette avec un scénario de Tiffany Paulsen est le premier film de Noël de la saison sur le service de streaming, même si les amoureux du genre peuvent déjà applaudir avec leurs oreilles car en novembre il y aura une avalanche de contenu dans la même veine.

Voyons voir, si nous sommes sincères, nous devons reconnaître que Amour de calendrier C’est l’une de ces mauvaises comédies romantiques Netfix qui sont déjà en train de devenir un sous-genre à part entière. Des films comme Garanted Love ou, plus récemment, la série Emily in Paris (qui, tout compte fait, reste toujours à la quatrième position des titres les plus populaires sur la plateforme dans notre pays) deviennent le premier changement du phénomène décalage. Et, bien que leur influence ne dure généralement pas longtemps, le nouveau film de Noël avec Emma Roberts et Luke Bracey réussit déjà comme il le fait toujours.

À première vue, Amor de calendar s’avère être une astuce à mettre les mains à la tête en raison des performances généralement forcées et d’un complot que nous avons vu mille fois. Mais je dois dire que je suis un fan inconditionnel de ce genre de pain d’épice pastel. J’ai fini par abandonner l’histoire grâce à la mise en scène d’Emma Roberts.

En regardant le film, nous pourrions dire que le protagoniste est devenu le digne successeur de sa tante Julia Roberts dans le genre romantique. Je sais que ce sont des mots majeurs, car le talent de la mariée américaine est sans égal, mais l’interprétation du New Yorker en amènera plus d’un à évaluer si la jeune femme a hérité du talent de la célèbre actrice hollywoodienne car, bien sûr, ne laisse indifférent aucun amoureux des comédies de fin heureuse qui se vendent tant.

Dans Amour de calendrier Emma Roberts joue Sloane, une fille qui déteste les vacances parce qu’elle est toujours prise calme et sans petit ami. Le film démarre à Logan Square (Chicago) précisément au milieu des célébrations de Noël avec le protagoniste assis à la table des enfants, tenant le gars devant ses neveux tandis qu’à Evanston (Illinois) on découvre que Jackson, joué par Luke Bracey, ne semble pas non plus chanceux en amour. La chance de la protagoniste change lorsqu’elle rencontre le garçon dans un magasin de vêtements et qu’ils acceptent de s’accompagner, sans droit de toucher, pendant toutes les vacances de l’année suivante. Bien que les deux insistent sur le fait qu’il n’y a pas de chimie entre eux, ils imagineront déjà ce qui se passera ensuite.

Aussi, Bien que dans cette production Emma Roberts soit loin de démontrer le talent de sa tante, j’achète la performance. En regardant le film, quelqu’un d’autre a sûrement fait des comparaisons entre les deux stars du celluloïd puisque la fille d’Eric Roberts ressemble beaucoup physiquement – du moins dans le large sourire – au protagoniste de Pretty Woman. Et si l’on ajoute à la puissance des gènes que l’interprétation de cette actrice de 29 ans est l’ingrédient qui, à mon avis, sauve le film, là on a le parfait parallèle.

(Steve Dietl, © Netflix)

Ce qui est certain, c’est que Emma Roberts a été mordue par le virus du théâtre au cours de ses premières années de vie alors qu’elle passait de nombreuses heures sur les plateaux de films auxquels sa tante participait. Et, d’une certaine manière, cette circonstance l’a influencée dès son plus jeune âge à ressentir le désir de suivre les traces de la star d’Erin Brockovich et de son propre père dans l’industrie cinématographique.

La protagoniste de cet article, malgré l’opposition initiale de sa mère Kelly Cunningham, fait ses débuts à neuf ans dans le théâtre Coup par Ted Demme incarnant la fille du personnage assumé par Johnny Depp. Ensuite, en plus d’apparaître dans une scène du film America’s Sweethearts de 2001 (avec justement Julia Roberts), elle est devenue une icône adolescente représentant Addie Singer dans la série télévisée Nickelodeon Unfabulous.

Laissant de côté ses débuts d’actrice, la vérité est que la plupart d’entre nous connaissent Emma Roberts pour son rôle de Chanel Oberlin dans la comédie d’horreur Scream Queens (2015-2016) produite par Fox, ainsi que par sa participation à cinq saisons de la série d’anthologies d’horreur FX Histoire d’horreur américaine (Coven, Spectacle de monstre, Culte, apocalypse Oui 1984).

Dans ce contexte, profiter maintenant de la jeune actrice avec un rôle si différencié dans Calendar Love nous fait croire que, qui sait, Peut-être fait-elle son chemin dans le genre romantique qui, dans les années 90, a élevé sa tante comme l’artiste la plus rentable grâce aux succès de Notting Hill Oui Mariée en fuite.

Si nous faisons une comparaison, Julia Roberts nous a offert avec seulement 30 ans une performance à retenir dans le mariage de mon meilleur ami, et bien qu’il soit à noter que les films de genre romantiques d’antan étaient beaucoup plus efficaces que les propositions actuelles disponibles dans le diffusion, le protagoniste de Amour de calendrier a toute une course devant lui pour réussir et porter fièrement son nom à travers le photocall. Tout ira bien, maintenant la jeune américaine traverse un moment très doux depuis août dernier, elle a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son collègue acteur Garrett Hedlund.

Je viens de déposer une dernière note. En 2018, Julia Roberts a annoncé dans une interview avec Entertainment Tonight qu’elle ne se sentait plus disposée à participer à ce type de films romantiques, alors Fête des Mères, sorti en 2016, pourrait être considéré comme son dernier film de ce genre depuis, il s’est davantage concentré sur les productions dramatiques. Blanc et embouteillé, Emma.

