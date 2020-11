La fameuse inimitié entre ces deux grands amis est légendaire, même s’il est évident qu’ils s’aiment trop, ils utilisent leur renommée pour divertir le public de manière assez intéressante, mais cette fois c’est différent. Ryan Reynolds et Hugh Jackman rivalisent pour une bonne cause Et la meilleure chose est que vous pouvez aider même de chez vous, cela vous intéresse?

Reynolds a vendu une grande partie des actions de sa société Gin d’aviation Cependant, il fait toujours partie de la société, d’un autre côté Jackman n’est pas seulement un grand acteur connu pour son rôle de Wolverine, il lui a également donné des affaires avec sa société de café, Café de l’homme qui rit et ce sont ces deux entreprises qui les aideront à concurrencer.

Grâce au Sam’s Club, les deux boissons sont disponibles au public, mais cette fois-ci, l’acquisition de l’une d’entre elles sera un vote pour Jackman ou Reynolds, soit à la Fondation SickKids, soit à la fondation Laughing Man Coffee qui aide les communautés où le café est planté. café. Tous ça du 10 novembre au 20 décembre.

Ryan Reynolds et Hugh Jackman se disputent une bonne cause et, heureusement, peu importe qui obtient le plus de votes, car les bénéfices seront divisés en deux et reversés aux deux fondations, cependant, celui qui gagne peut le frotter au visage du perdant pour toujours, alors n’oubliez pas de comparer votre article préféré ou voter en ligne sur la page du supermarchéBien sûr, cela ne sera possible que pour les habitants des États-Unis.

Pendant ce temps, les fans attendent toujours que Marvel Studios officialise la participation de Reynolds en tant que Deadpool dans le MCU et bien que Jackman dise qu’il ne veut pas revenir en tant que célèbre mutant, il espère pouvoir faire une apparition dans une production.