Après de nombreux mois, j’ai pu retourner au cinéma et avoir fait une double séance en regardant d’abord The New Mutants puis Tenet de Christopher Nolan.

Beaucoup me demandent comment était l’expérience de retourner au cinéma et si c’est sûr ou non. Alors j’explique celui que j’ai vécu le jour 26 août 2020 pour que les gens prennent leurs propres décisions. Cela faisait si longtemps que je n’avais pas été au cinéma que je me souviens à peine de quel film il s’agissait. En réfléchissant un peu, je pense que c’était Harley Quinn: oiseaux de proie qui a été créée en février. J’ai donc décidé de faire un double tournage avec les films Principe et Les nouveaux mutants, alors je suis allé dans une chaîne de cinémas très importante. Je ne dirai pas le nom pour que les gens ne pensent pas que je les annonce ou qu’ils nous paient pour écrire à leur sujet. Mais il faut admettre que tout était assez bien contrôlé.

Les installations étaient très propres, bien qu’un peu sombres, il est clair qu’il faut économiser de la lumière. L’entrée avait été délimitée pour que beaucoup de gens ne s’accumulent pas et que les employés sachent à tout moment ce qu’ils faisaient et les protocoles à suivre. Il y avait aussi plusieurs points avec des distributeurs de gel hydroalcoolique. Mais peut-être aurait-il été préférable que, juste au moment de la livraison de votre billet de cinéma, vous vous laviez les mains avec le gel, ce que l’on fait dans de nombreux magasins.

Que se passe-t-il dans les chambres lorsque vous êtes déjà assis?

Une fois que vous entrez dans la salle de cinéma, vous réalisez qu’ils ont eu le temps de les nettoyer à fond car ils avaient l’air tout neufs. Ils limitent tellement la capacité qu’ils ne laissent pas les gens s’asseoir à proximité. Nous n’avions personne devant, ni derrière, ni sur les côtés. Il est donc recommandé que si vous souhaitez aller au cinéma, vous achetez des billets à l’avance, car il peut ne pas y avoir de place pour beaucoup de monde. Le problème de la climatisation et de la ventilation n’est pas exactement comment ils l’ont résolu, mais j’espère qu’ils ont également pris les bonnes mesures.

Avant le début du film, ils ont mis sur une vidéo d’information qui donne des instructions assez simples mais logiques. Prouver qu’ils ont tout bien contrôlé et semblent au moins se soucier des téléspectateurs. À la fin du film, un employé dans la salle vous montre la sortie et s’assure que les gens ne se pressent pas à la porte.

À la question de savoir s’il est sécuritaire d’aller au cinéma ces jours-ci qu’il y a tellement de discussions sur la pandémie et les épidémies, la réponse à cette question est assez compliquée. Vraiment, seule chaque personne peut déterminer si elle veut aller au cinéma ou non, mais mon expérience me dit qu’au moins l’entreprise dans ce cas, fait tout son possible pour que tout soit aussi propre et sûr que possible.

Vous pouvez nous laisser vos expériences au cinéma dans la section commentaires. Nous pouvons donc savoir comment est le problème dans de nombreuses régions du monde.