Avant de révéler s’il reprendra ou non son rôle de méchant dans “ Zack Snyder’s Justice League ”, l’acteur travaille sur un projet animé et apparemment, il est tellement tombé amoureux du film qu’il a décidé d’adapter son look à celui de son personnage, alors Joe Manganiello a partagé une photo à côté de l’animal qu’il jouera dans «Koati».

Vêtu d’un mohawk bleu, Manganiello, a publié une photo dans laquelle il pose à côté d’un grand jaguar noir appelé Balam, qui est le personnage auquel il donnera la voix dans «Koati», le prochain film d’animation qui sortira sous le label Fox Studios, dont l’intrigue se déroulera dans une jungle tropicale d’Amérique latine.

Dans le film, il partagera les crédits avec sa femme, Sofía Vergara, qui jouera Zaina, le méchant de l’histoire, donc après des années de planification, enfin, le long métrage est terminé et les fans des deux stars pourront assister à ce nouveau projet.

‘Koati’ tourne autour de trois amis, Nachi, un coati à l’esprit libre, Xochi, un papillon monarque intrépide, et Pako, une grenouille hyperactive. Qui devra entreprendre une aventure pour empêcher Zaina, un serpent maléfique, de détruire leur maison, ils auront donc besoin de l’aide de Balam, un jaguar sage qui sert de chef de la terre magique de Xo.

Alors que le studio souhaitait sortir le film le plus rapidement possible, la pandémie a fini par changer leurs plans, le long métrage a donc dû être retardé et n’a pas encore de date de sortie, cependant, il est prévu qu’il sort en salles avant la fin de 2020.

Quelque chose de nouveau et d’amusant sur le chemin … # koati pic.twitter.com/tEdoHIwSk6 – JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) 12 novembre 2020

Voilà comment Joe Manganiello nous a donné un aperçu du personnage qu’il a joué dans ‘Koati’, Cependant, ce que les fans attendent, c’est la confirmation qu’il apparaîtra dans la nouvelle version de ‘Justice League’, car en cas de succès, l’acteur pourrait jouer Deathstroke dans d’autres projets DCEU.