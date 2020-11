Il est un fait que Jared Leto reviendra dans l’univers étendu de DC (DCEU) pour faire partie de la vision du réalisateur original.Les fans se sont donc demandé si Joker allait apparaître à l’origine dans “ Zack Snyder’s Justice League ”.

La performance de Leto en tant qu’ennemi principal de Batman pouvait être vue dans “ Suicide Squad ”, bien qu’elle ait été la cible de critiques de la part des fans, qui la considéraient comme la pire performance du personnage.

Mais, Le plan original de DC et Warner Bros.pour le personnage était plus grand car il était en particulier responsable de mettre fin à la vie d’un RobinOn ne sait pas si Jason Todd ou Tim Drake, c’est donc l’occasion de voir plus de cette histoire dans la version de Zack Snyder.

Ce que l’on ne savait pas, cependant, c’était si Joker allait apparaître dans “ Zack Snyder’s Justice League ” et c’est que dans le plan original du cinéaste pour le film, ce n’était pas le cas.

En réalité, L’idée a vu le jour après que son membre de l’équipe DC Comics ait été officiellement approuvé par HBO Max.Dans une récente interview, Snyder a révélé que la présence de Leto n’avait jamais été initialement prévue lors de la photographie principale.

Au lieu de cela, la décision était quelque chose que le réalisateur “envisageait” depuis, avant que sa version ne soit finalement finalisée.

“Il y avait des choses auxquelles j’avais pensé faire et que j’avais pensé saisir au poteau. Il y avait plusieurs choses que j’avais dessinées, quelques-unes d’entre elles, je ne pouvais pas les faire, mais ce n’est pas grave. Je suis complètement satisfait”, a noté Snyder.

Le réalisateur a ajouté: “Mais c’est l’une des choses que j’ai envisagées au cours des années qui ont suivi et j’ai dit que ce serait une bonne chose à faire. Je serai honnête, je n’ai jamais pensé que l’occasion se présenterait, et grâce à Les fans, bien sûr, tout ce voyage a déjà eu lieu, ce qui est fou. “

Snyder a confirmé que le méchant de Leto aura également un nouveau look, celui qui, selon le réalisateur, montrera un Clown Prince of Crime “fatigué”.

La date de sortie de “ Zack Snyder’s Justice League ” est encore inconnue, mais ce sera en 2021 par HBO Max.