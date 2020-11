2020 n’a pas été une année positive pour l’industrie cinématographique en raison de la fermeture des cinémas depuis plusieurs mois et malgré le fait qu’ils soient actuellement ouverts, c’est partiellement, mais au contraire, les plateformes de streaming ont connu une forte hausse en raison de la fermeture collective, en plus de faire quelques lancements importants qui ont profité à la croissance du contenu original, mais apparemment un contenu spécifique sera très bénéfique, car “ Wonder Woman 1984 ” aidera HBO Max pour enfin atteindre le public.

Il y a actuellement une grande bataille entre les différentes plateformes de streaming, en particulier entre Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max et sans compter les autres qui travaillent à la croissance avec un contenu original tel que Apple TV +, Hulu et Peacock, mais dans le cas de HBO Max malgré l’acquisition d’un contenu important, il n’a pas encore été publié sous le nom de “ Zack Snyder’s Justice League ”, les différentes séries de DC Universe comme ‘Titans’, ‘Doom Patrol’ ou ‘Harley Quinn’, donc l’arrivée des abonnés n’a pas été aussi favorable que prévu.

Après avoir annoncé que le deuxième film solo de Diana Prince arriverait sur cette plateforme et au cinéma, il semble que “ Wonder Woman 1984 ” aidera HBO Max pour obtenir les abonnés manquants et attendre le nouveau contenu, car il a été confirmé que ce film arriverait sur 25 décembre à la fois dans les cinémas et sur la plate-forme.

Cette décision semble être très bénéfique pour les deux parties, car “ Wonder woman 1984 ” deviendrait un produit très similaire à ‘The Mandalorian’ avec Disney +Une série qui est devenue l’une des plus importantes et le public embauche la plateforme pour voir cette première série Star Wars en direct et est restée depuis son lancement jusqu’à aujourd’hui.