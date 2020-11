Malgré le fait que la suite de ‘Young Witches’ ait reçu des critiques mitigées, l’une des choses qui a surpris les fans est l’apparition de l’un des protagonistes du film de 1996, la sorcière Nancy Downs et à savoir comment l’actrice qui joue le personnage a réussi ce recrutement, Fairuza Balk a parlé de «The Craft: Legacy».

Ce personnage était l’antagoniste de la première partie, gagnant l’amour et le respect des fans, grâce à sa personnalité rebelle qui avec le temps devient instable pour son ambition de pouvoir, la conduisant à un affrontement contre Sarah Bailey, une sorcière, et son ancienne amie.

Son apparition pouvait déjà être suspectée dès la première bande-annonce, mais finalement c’était quelque chose qui a plu à plusieurs fans, bien que dans une récente interview pour Entertainment Weekly, Fairuza Balk ait parlé de “ The Craft: Legacy ” où il a révélé qu’au début il n’était pas intéressé par le projet, Cependant, il a changé d’avis après avoir discuté avec le réalisateur de la suite, Zoe Lister-Jones.

“(Le producteur) Jason Blum est venu me voir lors d’une émission. Il s’est présenté et a dit:” Nous aimerions vraiment faire quelque chose avec “The Craft”. Êtes-vous intéressé à participer? ” Je me suis dit: “ Hé, je ne sais pas. ” Je ne savais pas quoi dire parce que je ne le connaissais pas. Ensuite, j’ai reçu un appel de mon manager me disant que Zoe (Lister-Jones) voulait me rencontrer. Nous nous sommes donc rencontrés dans un restaurant et nous nous sommes vraiment bien entendus D’accord, et son idée était qu’elle voulait faire une version du même genre d’idée mais pour une génération moderne et cela renforce les femmes qui soutiennent les femmes au lieu des femmes qui se battent. central », a expliqué l’actrice.

Elle a accepté le rôle car le film a un message positif pour les femmes et l’autonomisation qu’elles peuvent atteindre au cours de ces années:

<< Tout le mouvement qui se produit aujourd'hui en ce qui concerne les femmes et la récupération de leur pouvoir et l'établissement de lignes précises sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et insistant pour que ces changements soient mis en œuvre dans le monde , ça a été longtemps retardé, et ça arrive enfin! De plus en plus de femmes se mobilisent et s'approprient leur pouvoir, et c'est une chose positive, et c'est pourquoi j'ai voulu travailler avec elle. "

Il a également avoué que Nancy Downs a été très importante dans sa vie et Elle a même mentionné que pour elle, “ The Craft ” ne serait pas la même chose sans son personnage. “Alors je voulais vraiment la revivre et voir où elle en était maintenant et peut-être commencer la suite”, a déclaré l’artiste.

Actuellement, au Mexique, vous pouvez voir «The Craft: Legacy» dans les théâtres.