Maya Hawke (‘Stranger Things’) dirige le casting de ‘Remuer’, un passage à l’âge adulte romantique dans lequel elle sera soutenue par Ethan Hawke, son père dans la vraie vie et qui, non par hasard, agira aussi comme son père dans la fiction.

Situé en 1966, le film met en vedette Jane, une adolescente d’Anchorage, en Alaska. Quand l’impossible se produit et qu’un vol vers le Japon avec les Beatles est obligé d’y faire un arrêt inattendu, les habitants sans méfiance de cette ville tranquille sont soudainement dévorés par les «Beatles».

Profitant de cette opportunité unique, Jane conçoit un plan de course contre la montre pour perdre sa virginité au profit de son idole, George Harrison, découvrant en cours de route que l’aventure (et la romance) est en fait beaucoup plus proche de chez elle qu’elle ne le pensait.

Écrit par Kate Trefry, le film sera réalisé par Andrew Stanton, l’un des cinéastes les plus illustres des studios d’animation Pixar, la société pour laquelle il a réalisé ‘Bugs: A Miniature Adventure’, ‘Finding Nemo’, ‘WALLE’, ‘John Carter ‘et’ Finding Dory ‘, en plus de collaborer sur les scripts de’ Monsters, SA ‘et les quatre épisodes de’ Toy Story ‘.

Plus récemment, il a tenté sa chance à la télévision en réalisant des épisodes de ‘Stranger Things’, ‘Better Call Saul’, ‘Legin’ ou ‘Histories of the Loop’, série pour laquelle il a réalisé “The Sphere of Echo”, le quatrième chapitre de sa -pour l’instant- seule saison.

Ross Jacobson et Jen Dana produiront le film à travers leurs 3311 Productions, tandis que Endeavour Content sera en charge de réaliser ses ventes internationales, étant que ‘Remuer’ être l’un des nombreux projets qui partiront à la recherche de leur avenir à l’American Film Market de Santa Monica, en Californie, et qui se tiendra cette année du 3 au 11 novembre.

Ce n’est pas la première fois que Maya Hawke partage un cliché avec son père: justement, à l’aube du dimanche 1er novembre au lundi 2 octobre, Showtime et Movistar + diffuseront “Azuzar las abejas”, le cinquième épisode du merveilleux ‘Le pic‘, dans laquelle comme on peut le voir dans sa bande-annonce correspondante, disponible ci-dessous, la jeune actrice a une participation épisodique … en tant que fille, justement, de John Brown / Ethan Hawke.