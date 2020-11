Selon les rapports Deadline, Ethan Hawke (‘Training Day’), Peter Sarsgaard (‘Shattered Glass’) et Riley Keough (‘Mad Max: Fury Road’) accompagneront Jake Gyllenhaal en tant que protagonistes du futur thriller d’Antoine Fuqua, ‘Le coupable’. Il s’agit d’un remake du film danois du même titre écrit et réalisé par Gustav Mller en 2018.

Parmi les autres membres qui ont rejoint le casting figurent Paul Dano (‘The Batman’), Byron Bowers (‘Concrete Cowboys’), Da’Vine Joy Randolph (‘Dolemite Is My Name’), David Castaeda (‘The Umbrella Academy’) , Christina Vidal (‘7 jours à Vegas’), Adrian Martinez (‘Stumptown’), Bill Burr (‘Le roi de Staten Island’), Beau Knapp (‘The Good Lord Bird’) et Edi Patterson (‘Knives Out’) ).

L’histoire se déroule au cours d’une seule matinée et tourne autour du personnage pour jouer Jake Gyllenhaal, un ancien policier qui a été suspendu de ses fonctions et relégué à l’opérateur des services d’urgence. Lors d’un quart de nuit de routine comme les autres, il reçoit un étrange appel d’une femme terrifiée qui prétend avoir été kidnappée, mais découvre bientôt que rien n’est ce qu’il semble et que faire face à la vérité sera la seule issue.

Nic Pizzolatto (créateur de ‘True Detective’) a écrit le scénario de ce projet qui présentera la production de Gyllenhaal avec son partenaire dans Nine Stories Productions, Riva Marker, Fuqua à travers ses Fuqua Films, et Scott Greenberg, Michel Litvak et Gary Michael Walters pour Bold Films, avec Miller, Annie Marter et Lina Flint en tant que producteurs exécutifs.

Le tournage du film devrait commencer ce mois-ci dans les lieux de Los Angeles et selon les protocoles stricts de santé et de sécurité de COVID-19. Bold Films finance le projet, avec Endeavour Content en charge de ses ventes mondiales.