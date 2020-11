Ethan Hawke est l’un des grands acteurs du cinéma américain au cours de la dernière décennie. Au fil des ans, il a montré qu’il ne suffisait pas de rester coincé dans un seul type de genre de film.

Propriétaire d’une incroyable polyvalence et avec une carrière couvrant une expérience théâtrale et plus de quatre décennies, sa filmographie est la preuve que nous aurons encore de grands rôles à le voir, car il ne semble pas vouloir prendre sa retraite bientôt.

Ici, les meilleurs films d’Ethan Hawke:

Avant la trilogie

Souvent célébrés comme de grands drames romantiques, les critiques soulignent les performances naturelles et intimes de l’étoile. De plus, ils maintiennent tous une qualité de premier ordre.

Celles-ci vont en combo, essentiellement pour deux raisons: premièrement, il y a le fait que ce sont les œuvres les plus célèbres que l’acteur a réalisées avec Richard Linklater; d’autre part, ils appartiennent tous au même univers et se concentrent sur les mêmes personnages.

Avant le lever du soleil (1995)

Il nous présente Jesse et Céline, interprétés par Hawke et July Delpy, qui se rencontrent dans un train pour Vienne.

Avant le coucher du soleil (2004)

La partie suivante se déroule neuf ans plus tard et montre comment les protagonistes reprennent leur relation après une longue période sans se voir.

Avant minuit (2013)

Pour terminer, on nous montre leur vie de couple et les hauts et les bas qui vont avec.

Prédestination (2014)

Ce thriller de science-fiction, qui est un autre des meilleurs films d’Ethan Hawke, est reconnu en grande partie parce qu’il souffle l’esprit de tous ceux qui le voient. L’interprétation de l’acteur est à applaudir car il parvient à maintenir la tension même avec un scénario assez complexe.

L’histoire est centrée sur un agent voyageant dans le temps qui a pour mission d’attraper un criminel qu’il a chassé pendant une grande partie de sa vie. Il ne sert à rien de dire le reste, regardez-le et … laissez-vous emporter par le voyage. Folie totale!

Gattaca (1997)

Il est difficile de ne pas être attiré par cette histoire de science-fiction qui fonctionne presque entièrement grâce à Hawke et à la direction d’Andrew Niccol.

L’intrigue astucieuse, la complexité des situations et les nombreuses questions que le film soulève pour le spectateur sont de grands éléments, mais si l’on prend aussi en compte l’interprétation énergétique d’Ethan, on n’a pas à réfléchir beaucoup à la raison pour laquelle le film Il est considéré comme un classique des années 90. Pas étonnant que ce soit sur le point de devenir une série télévisée.

Journée de formation (2001)

L’interprète a non seulement réussi dans le cinéma indépendant, mais a également fait ses preuves lorsqu’il a joué dans l’un de ses premiers films d’action.

Avec Denzel Washington comme co-star et Antoine Fuqua comme réalisateur, Hawke a réussi à être convaincant (comme d’habitude) dans le rôle du flic recrue Jake Hoyt. Pour son travail, l’acteur a remporté une nomination aux Oscars du meilleur second rôle.

Avant que le diable ne sache que vous êtes mort (2007)

Le dernier film réalisé par Sidney Lumet avant sa mort reste dans les mémoires comme l’un des plus intéressants de sa filmographie. Ethan Hawke joue dans ce thriller familial tendu qui a reçu des commentaires très positifs à sa sortie.

Accompagné de Phillip Seymour Hoffman, Marisa Tomei, Michael Shannon et Albert Finney, Hawke réalise, selon le portail Rotten Tomatoes, «l’une de ses meilleures œuvres».

Continuer la lecture: Ethan Hawke, ses meilleurs films

Enfance (2014)

Le duo que Hawke et Linklater ont formé au fil des ans s’est avéré assez fructueux, mais aussi assez stable.

La preuve de cette qualité omniprésente est le succès de ce passage à l’âge adulte qu’il n’est pas risqué de qualifier d’épopée, non seulement en raison de la grande prouesse technique et d’acteur qu’il représentait pour tous les acteurs, mais aussi en raison de la qualité de la représentation des situations. qu’il présente et pour la subtilité de ses personnages principaux. Hawke joue un rôle qui parvient à refléter la chaleur et le sentiment parental accueillant de Mason Sr. Cela vaut vraiment le coup d’œil.

La société des poètes morts (1989)

Bien que ce rôle de l’acteur ne soit pas de premier plan, le public et les critiques le considèrent comme l’un des meilleurs films d’Ethan Hawke. On se souvient de ce film de Peter Weir, plus que de tous ses autres éléments, pour la performance incroyable et émouvante de Robin Williams, mais sa jeunesse a également été une surprise totale.

Parmi ces garçons se trouve Hawke qui, en se faisant passer pour Todd Anderson, prouve qu’il a une grande sensibilité et un charisme.

Sinistre (2012)

Un jour, Hawke a lancé une compagnie de théâtre avec un de ses amis, Jason Blum. De nombreuses années plus tard, Blum fonderait la société de production de genre d’horreur la plus prospère aujourd’hui. Alors, lorsque Scott Derrickson a voulu recruter des acteurs pour son projet sur un véritable écrivain policier qui voit des apparitions dans sa maison, le producteur n’a pas douté une seconde de qui serait le bon pour le rôle principal.

La performance d’Ethan est subtile, mais pleine de couches et d’intensité retenue. Comme si cela ne suffisait pas, la science considère que c’est le film d’horreur le plus terrifiant.

Le film Ethan Hawke répertorie les meilleurs films



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.