L’un des personnages les plus attendus pour l’avenir de l’univers étendu DC est Adam noir, qui sera joué par Dwayne Johnson et malgré le fait qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle, on attend beaucoup de ce film comme l’arrivée de nouveaux personnages, mais une question s’est récemment posée sur le pouvoir de ce méchant, mais l’acteur Asher Angel, qui a joué le jeune Billy Batson Sur “ Shazam! ”, Il a récemment révélé qu’il pensait que Superman battrait Black Adam.

“ Black Adam ” sera le début de Dwayne Johnson au sein du DCEU et bien que nous ne verrons pas Shazam dans ce film, nous verrons d’autres héros comme le Justice Society of America, mais l’acteur a révélé à plusieurs reprises qu’il aimerait Henry Cavill est apparu dans le film au moins dans un camée de Superman, quelque chose qui n’a pas été confirmé jusqu’à présent en raison de doutes sur la permanence de Cavill dans le rôle de l’homme d’acier.

Lors d’une interview pour Geek House Show, on a demandé à l’acteur Asher Angel qui serait le vainqueur d’une bataille et a révélé qu’il croyait que Superman vaincrait Black Adam, bien que cela n’enlève rien au pouvoir du méchant:

“C’est difficile, je ne sais pas, je veux aller avec le bon gars, je veux aller avec Superman, mais je ne sais pas. Black Adam est très puissant, ce sont deux personnages très puissants, donc je pense que je vais dire Superman. Je vais dire Henry. Cavill, ne sois pas offensé, Dwayne Johnson, fais ton truc. Je suppose que nous verrons, nous verrons s’il me prouve que j’ai tort, mais je vais aller avec Superman maintenant. “

Jusqu’à présent, on sait que la confrontation attendue entre Shazam et Black Adam ne se produira pas “ Shazam: Fury of the Gods ”, reporté à 2023, donc la confrontation attendue arrive jusqu’en 2024 dans une suite de Black Adam ou un troisième opus de Shazam Aurez-vous l’aide de Superman?