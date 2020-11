Bien qu’il ait été révélé que la suite tant attendue de «Shazam! a été retardé à plusieurs reprises, divers rapports ont déclaré que Warner continue de le considérer comme l’une de ses priorités. Maintenant, grâce à une nouvelle déclaration de Mark Strong, l’acteur a parlé de «Shazam! 2 ‘et a dit tout ce qu’il savait sur son personnage dans la suite.

Dans la section technique de ‘Shazam! 2 ‘(ou’ Shazam! Fury of the Gods ‘) le réalisateur est connu pour David F. Sandberg sera dans les coulisses, et on sait que Zachary Levi et tous les jeunes acteurs reviendront pour donner vie à leurs personnages du premier film.

Bien que cela puisse sembler incroyable, suivre le programme qu’ils portent, la suite de «Shazam! il arrivera 4 ans après la sortie du premier film, ce qui en inquiète beaucoup, etcar une grande partie de son casting sont des jeunes qui vont beaucoup changer pendant ce temps.

Maintenant, grâce à une interview avec Collider, l’acteur Mark Strong, qui a donné vie au méchant Dr.Sivana, a parlé de «Shazam! 2 ‘et a déclaré que pour le moment, il ne savait rien de la suite.

“J’ai passé un bon moment sur le premier et cela s’est avéré être un grand succès. J’attends juste d’entendre. Je pense que le script est en développement et ils essaient de se préparer à le faire. De toute évidence, cette pandémie l’a interrompu, donc les choses sont en suspens. jusqu’à ce qu’il puisse être filmé en toute sécurité. Pour le moment, tout est secret. Honnêtement, j’en sais très peu à ce sujet. Ce n’est pas que je ne veux rien vous dire à ce sujet. C’est juste que je ne sais pas grand-chose à ce sujet. ” Dit Strong.

Bien qu’il ait été déplacé du calendrier Warner à plusieurs reprises, «Shazam! Fury of the Gods sortira dans toutes les salles le 2 juin 2023.