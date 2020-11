Espagne, fin des années 1950. «Européens» est l’histoire de Miguel Alonso, qui gagne sa vie comme dessinateur, et d’Antonio, le fils stupide de son patron qui le traîne à Ibiza pour l’été, où ils lui ont raconté comme il est facile de flirter avec les Européens …

«Europeans» est un film sur les manières avec une vieille saveur qui est très simple. À tel point que ce qui pourrait être bon au début s’avère plutôt mauvais pour cette raison même, sa simplicité théorique et pratique. Parce que du simple au simple, il n’y a pas grand-chose; surtout quand, comme c’est le cas, il s’agit plus de décrire un moment dans le temps que de raconter, à proprement parler, une histoire qui n’est rien de plus que le cadre de l’image.

Un moment d’où, comme s’il s’agissait d’une photographie, autant de vie peut émaner que rien ne peut émaner. Juan Diego Botto et Stéphane Caillard y ont mis un peu d’éclat, mais ni le scénario, ni la mise en scène, ni le personnage tamisé de Raúl Arévalo ne font que cette image statique transmette le mouvement. Si nous disons souvent de façon familière qu’un film «manque de quelque chose», «Européens» est ce film qui manque de «ce quelque chose». Quoi qu’il en soit.

Une histoire simple et plate qui finit par devenir lourde, sauf que peut-être, je suppose, que des souvenirs de soi peuvent donner vie à l’écran. Trop simple et plat, trop correct et statique. Le film nous est présenté comme s’il s’agissait d’un lin Coca-Cola décongelé. Comme une de ces poses artificielles de studio qui prétendent être improvisées alors qu’elles ne projettent qu’un groupe de mannequins sans âme.