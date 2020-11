Pour la première fois, l’une des bandes dessinées à succès de Moderna de Pueblo sera transformée en film. L’animatrice et comédienne Eva Hache fera ses débuts en tant que réalisatrice avec l’adaptation sur grand écran de ‘Idiotisé’, publié par Editorial Zenith (Grupo Planeta).

Pour reprendre les mots d’Eva Hache, «lorsque j’ai reçu l’appel lex de l’Église, je ne pensais pas que parmi ses multiples capacités serait de lire dans les pensées. J’ai toujours voulu diriger, je ne lui ai jamais dit, il le savait. Il m’a paré le matin en me disant que non. On peut penser à une personne qui en sait autant que moi sur la comédie. Je l’ai cru. J’ai tout de suite accepté. La vie, comme le cinéma, est magique. La magie étant arrivée, le reste est facile: faire une grande comédie avec un produit brillant tel qu’il est. Moderna de Pueblo, soutenue par Pokeepsie et les talentueux Alex et Carolina, m’inquiète beaucoup moins qu’elle ne m’excite. A bientôt dans les théâtres. “

Moderna de Pueblo est un personnage de bande dessinée créé en 2010 par Raquel Crcoles et Carlos Carrero, son lter ego, pour raconter les expériences d’une villageoise qui allait réussir en ville, mais qui n’a réussi qu’à accumuler les échecs. Dans la vraie vie, sa vie est tout le contraire: Raquel a déjà publié quatre romans graphiques (dont ‘Idiotisé’, qui s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires en Espagne) et prévoit de lancer son cinquième livre en novembre. De plus, il accumule plus d’un million et demi d’abonnés sur Instagram.

Pour reprendre les mots de Raquel elle-même, «j’ai longtemps rêvé d’une adaptation de l’univers de Moderna à la fiction et je suis très enthousiasmé par le projet. Aussi, le faire accompagné d’une équipe avec tant d’expérience et qui fait confiance à notre façon de le voir me laisse Ils nous ont laissé nous impliquer dans le scénario et nous aurons également l’opportunité de travailler main dans la main avec Eva pour que le film conserve l’essence de la bande dessinée. Au plaisir de commencer! “.

‘Idiotisé’ son intrigue est centrée sur Moderna de Pueblo et ses amis. Une génération qui a grandi avec des contes de princesses doit faire un grand effort pour se débarrasser de mille histoires qui ne la laissent pas être gratuite. Grâce à ses amis, pour surmonter ces complexes qui la limitent dans le monde du travail, des relations, du sexe, du physique …

Le scénario du film sera signé par l’humoriste Jelen Morales. Derrière le projet se trouvent Pokeepsie Films, la société de production Lex de l’église et Carolina Bang, ainsi qu’Atresmedia Cine et Buenda Estudios. Warner Bros. Pictures Espagne sera en charge de la distribution du film dans les salles espagnoles.

Le tournage du film est prévu pour 2021.