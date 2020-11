Les stars font constamment face au siège des paparazzi, ainsi que des harceleurs et des fans qui ne séparent pas entre fiction et réalité, des personnes pour qui il n’y a pas de limites. La plupart du temps, ce sont des personnes qui ne font pas partie directement de leur vie, mais que se passe-t-il lorsque la menace provient de votre propre environnement?

C’est ce qui est arrivé il y a dix ans à Ewan McGregor, qui pendant le tournage de L’impossible a reçu une menace de mort qui s’est avéré être de quelqu’un qui faisait partie de l’équipe de tournage. Attention à l’histoire, car elle semble être le début d’un film d’horreur (dont heureusement il n’y avait pas lieu de regretter la fin).

Ewan McGregor est l’une des stars les plus brillantes et les plus admirées du firmament hollywoodien. Après un début modeste lié à Jude Law, avec qui il fait ses premiers pas dans le cinéma, L’acteur écossais a acquis une renommée internationale en jouant le junkie Mark Renton dans Trainspotting.

Depuis lors, McGregor a développé une brillante carrière dans laquelle il est passé de projets plus indépendants dans les années 90, comme A Different Story ou Velvet Goldmine, à des blockbusters de plus en plus grands, tels que Moulin Rouge!, Black Hawk Down, Big Fish, L’île, La Belle et la Bête, le Docteur Sleep, les oiseaux de proie et bien sûr, la saga Star Wars, où il a joué Obi Wan Kenobi (rôle qui sera bientôt repris dans une série Disney + dédiée au personnage).

Ces dernières années, l’acteur a à nouveau incarné Mark Renton dans la suite de la fin de Trainspotting, T2: Trainspotting, a fait du succès à la télévision avec Fargo (pour lequel il a remporté le Golden Globe) et a tourné son amour de la moto dans la série documentaire de voyage et d’aventure El mundo en moto.

De sa filmographie distinguée, l’un de ses films les plus aimés et les plus acclamés, en particulier par le public espagnol, est L’impossible, dirigé par notre billetterie internationale JA Bayona (L’Orphelinat, Un monstre vient me voir, Jurassic World: The Fallen World). Dans ce drame catastrophe de 2012, qui racontait l’histoire vraie d’un médecin espagnol lors du tsunami de 2004 dans l’océan Indien, McGregor a joué un père qui se rend en Thaïlande avec sa femme et ses trois enfants pour les vacances de Noël. , deux jours avant que le tsunami ne balaie la côte, séparant sa famille.

Le film met en vedette Naomi Watts, la muse de Bayonne Geraldine Chaplin, et un très jeune Tom Holland dans ce qui était son premier grand rôle au cinéma, des années avant de devenir le Spider-Man de l’univers cinématographique Marvel et de lancer sa propre carrière en tant que Succès. L’impossible a été un grand succès critique et public, devenant l’un des films espagnols les plus rentables de l’histoire (A cette époque, le premier, dépassé deux ans plus tard par Huit noms de famille basques) et remportant 5 prix Goya (sur 14 nominations).

Comme je l’ai dit, le public a une affection particulière pour le film. Et son directeur aussi, comme vous pouvez le voir sur leurs réseaux sociaux. Il suffit de parcourir son Instagram pour trouver une mine de curiosités, de croquis et d’images de son tournage très complexe et impressionnant, pour le plus grand plaisir de ses fans. Mais qui ne gardera peut-être pas un si beau souvenir du film, c’est peut-être McGregor, car pendant la production, il a joué dans un incident qui gâcherait l’expérience pour quiconque.

L’impossible a été tourné entre l’Espagne et la Thaïlande en 2010. À la fin de l’année, peu avant la veille de Noël, McGregor travaillait sur le film à Phang Nga, en Thaïlande, lorsqu’il a reçu une lettre avec une menace de mort manuscrite. Selon les médias de l’époque, le tournage a été temporairement interrompu pour enquêter sur l’affaire et assurer la sécurité de l’acteur contre une éventuelle attaque contre sa personne (Mètre).

Il parait, le message a été écrit dans un style poétique, l’un des versets disant ce qui suit: “Tordre le couteau tout en te regardant dans les yeux”. Mais ce n’est pas la chose la plus étrange. Après avoir enquêté sur ce qui s’était passé, il a été découvert que la menace venait de la propre équipe du film. Autrement dit, comme on dirait dans la saga Scream et d’autres films d’horreur, “l’appel vient de l’intérieur de la maison”. Le coupable s’est avéré être l’un de ses doubles, en particulier son remplaçant, qui est en quelque sorte un extra qui remplace les acteurs entre les prises pour la préparation du cadrage, de l’éclairage et à d’autres fins techniques qui nécessitent une longue attente.

“Nous ne pouvions pas appeler la police thaïlandaise car l’homme n’avait écrit qu’un poème et ils ne le comprendraient sûrement pas”, a déclaré une source anonyme de la production juste après l’événement (NME). «Au lieu de cela, il n’y a pas eu de confrontation. L’extra a été informé que ce n’était plus nécessaire et qu’il serait appelé si nécessaire. Mais ils ne l’ont pas rappelé, car les producteurs ont décidé qu’il représentait un risque sérieux. “

L’auteur de la menace n’a pas été publiquement identifié, mais on a appris que Il s’agissait d’un Américain vivant en Thaïlande. Heureusement, il n’a jamais rencontré McGregor sur le plateau, car la nature de son travail était justement de le remplacer en son absence. Cependant, il avait la permission d’utiliser sa remorque. Par conséquent, je pourrais lui faire parvenir la lettre si facilement.

On ne sait pas si le “poète” était un ennemi, un fan obsédé ou simplement une personne qui voulait faire une blague noire et ça a dérapé. Mais par précaution, l’homme n’est pas revenu sur le plateau et, à notre connaissance, il n’est jamais tombé sur le sujet de ses vers macabres. L’acteur écossais, pour sa part, a passé le reste du tournage avec la mouche derrière l’oreille. Quelque chose de totalement compréhensible compte tenu des circonstances.

Malgré l’incident, le tournage de L’impossible a repris et s’est terminé avec succès. Le film, doté d’un budget élevé de 30 millions d’euros, a ouvert ses portes en Espagne le 11 octobre 2012. Après son premier long métrage, The Orphanage, a atteint le sommet du box-office, Bayona a atteint son deuxième numéro 1. Un exploit qu’il répéterait avec ses films suivants en tant que réalisateur, A Monster Comes to See Me et Jurassic World: The Fallen Kingdom. Pendant un moment, Ewan McGregor a fait partie de la système d’étoiles Espagnol et a été nominé pour le meilleur acteur de soutien de Goya (Naomi Watts a été nominée pour l’actrice principale et Tom Holland pour l’acteur révolutionnaire.)

L’impossible est considéré comme l’une des plus grandes réalisations du cinéma espagnol à la fois techniquement et économiquement. Il est logique que Bayona ait toujours ses acteurs présents dans les réseaux et se souvienne d’elle avec tant d’affection et de satisfaction, malgré un tournage difficile et épuisant. Bien sûr, pour sa part, Ewan McGregor peut également l’associer au souvenir traumatisant d’avoir vécu une menace de mort dans son propre travail. Heureusement, nous n’avons eu à regretter rien et tout était une anecdote sinistre.

Depuis, McGregor n’a cessé de réussir au cinéma et nous nous préparons déjà à le revoir comme Obi-Wan dans sa série tant attendue Disney +. Espérons que cette fois, ils enquêtent sur les doubles de l’acteur bien avant de les embaucher car nous ne voulons pas de suite à ce qui s’est passé dans L’impossible.

