Dans la spectaculaire première bande-annonce de The Batman, nous avons vu Robert Pattinson dans le costume de Dark Knight et le réalisateur Matt Reeves explique pourquoi il est unique.

Pendant le DC FanDome, le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, a partagé des informations très intéressantes sur le développement du nouveau costume que Bruce Wayne de Robert Pattinson portera. Nous avons vu tellement de costumes dans le passé, alors… qu’est-ce qui pourrait rendre celui-ci si unique?

Selon Matt Reeves, ce nouveau costume de Le Batman ce sera plus rudimentaire que vous avez utilisé Bruce Wayne dans les anciennes versions et montrera plus facilement les cicatrices de tout votre travail de veilleur de nuit.

«Nous avons, bien sûr, une fabuleuse costumière, Jacqueline Durran, et le costume a été conçu par Glyn Dillon, et ce sont des génies. C’était formidable de travailler avec eux. Une des choses vraiment importantes est de pouvoir travailler avec les acteurs. Robert Pattinson a joué un rôle important dans la conception du costume, car il devait être capable de le porter, il devait pouvoir se battre avec. Une des choses à propos de ce Batsuit est qu’il est très pratique. Au démarrage de la production sur The Batman, l’idée était que l’acteur participe à la création du costume. Nous devions donc être en mesure de voir comment cela s’intégrerait et toutes les façons dont il pourrait se déplacer, mais aussi le faire ressembler à quelque chose qui évoluait encore. Même l’idée de l’histoire, il est en deuxième année, donc il l’utilise tous les soirs. Puisqu’il sort beaucoup pour chercher des problèmes. Vous regardez sa capuche et vous voyez vraiment qu’il a des coupures. Tous ces détails ont été un dialogue incroyablement émouvant entre les costumiers et moi-même, ainsi que la participation de Robert Pattinson. «

Le réalisateur a partagé une anecdote amusante.

« Je vais vous dire ceci: l’une des choses les plus importantes à propos de ce processus de The Batman était que Robert Pattinson a parlé avec Christian Bale et Bale lui a dit: Assurez-vous simplement de pouvoir vous soulager. »

Le Batman Il sortira le 1er octobre 2021. Et nous ferons face à un autre film du Chevalier noir, car il sera sombre, réaliste et nous verrons comment le protagoniste doit résoudre des crimes qui confondent la police.