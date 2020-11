Deux des séries les plus populaires disponibles sur Red Titan en streaming méritent leur propre exposition au Brooklyn Museum of Art. Cependant, avant que les circonstances ne se développent cette année, il a fallu rechercher différentes plates-formes. Nous vous expliquons ici comment connaître l’exposition virtuelle des costumes créés à l’origine pour les séries Gambit de dama et The Crown.

Le Brooklyn Museum of Art a mis à disposition une plateforme virtuelle qui permettra aux fans des deux audiovisuels de connaître en profondeur le travail qui existe à la fois dans les costumes détaillés des deux séries, ainsi que derrière leur création. The Queen and the Crown est le nom de l’exposition virtuelle de costumes de Lady’s Gambit and The Queen et sera disponible jusqu’au 13 décembre.

En entrant dans le portail, une expérience à 360 ° commence avec la musique des deux séries en arrière-plan entrecoupée de bruit ambiant qui permet au visiteur de collecter suffisamment d’informations sonores et visuelles pour se rappeler le sentiment de visiter un musée.

Une fois à l’intérieur, la plate-forme recrée le hall du musée avec des sols blancs et un plafond en verre fin qui protège une série de mannequins et d’objets disposés dans toute la pièce. Les costumes sont organisés en deux sections qui appartiennent à chacune des séries et en cliquant sur chacune d’elles, des détails, des photographies, des informations pertinentes et des clips des deux audiovisuels sont affichés afin que vous puissiez voir les fabrications de tissus sur la peau des acteurs .

Les costumes de Lady’s Gambit recréent les modes féminines les plus stylisées des années 50 et du début des années 60. La plus emblématique est cette robe en cuir vert olive avec des motifs modestes et un tissu en laine.

Pour sa part, les costumes de la Couronne ne sont pas seulement chargés de revoir la mode des années 80 et 90, mais sont également emblématiques dans le domaine de la culture populaire. La nouvelle saison qui débutera le 15 novembre présentera non seulement la vie continue du monarque d’Angleterre, mais aura également l’apparence de personnalités célèbres de la vie politique telles que le Premier ministre Margaret Thatcher et la princesse Diana de Galles. .

Pour cette raison, les vêtements exposés sur The Crown recréent le costume bleu qui signifiait un signe de pouvoir lorsqu’il était porté par Margaret Thatcher, ou la robe de mariée utilisée par Lady Di en épousant le prince Charles, toujours actuel héritier de la couronne.

Les costumes de la Couronne ont été conçus par l’artiste Michel Clapton (Game of Thrones) au cours de ses deux premières saisons, mais à partir de la troisième et maintenant dans la quatrième, les dessins appartiennent à Amy Roberts (Doctor Who), dont le travail est précisément ce qui fait partie de cette exposition. Pour sa part Classeur Gabriele (La vie des autres) est en charge de la conception des costumes de Lady’s Gambit.

Au cas où vous ne les connaissez pas, Lady’s Gambit parle d’une jeune fille qui doit affronter divers tournois d’échecs pour montrer que les femmes étaient capables de jouer à des jeux qui pendant les années soixante étaient encore réservés exclusivement aux hommes. Mais surtout parce qu’elle a une obsession de jouer et de prouver qu’elle est la meilleure joueuse d’échecs du monde. Lady’s Gambit met en vedette Anya Taylor-Joy et créée par Scott Frank et Alan Scott.

De son côté, The Crown revoit de l’intérieur la vie du monarque le plus célèbre de la planète. Les drames politiques et personnels qui ont marqué le monde à travers la royauté britannique entrent en jeu dans une série qui mettait auparavant en vedette Claire Foy et Vanessa Kirby, et à partir de sa troisième saison a été mise à jour avec Olivia Coleman et Helena Bonham Carter.

Lady’s Gambit a sept épisodes qui sont maintenant disponibles sur la plate-forme Red “N”, tout comme les trois premières saisons de The Crown. Le quatrième arrivera le 15 novembre.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.