Dans le film Thor: Love and Thunder, l’actrice Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et sera également la nouvelle déesse du tonnerre de Marvel.

Les fans ne s’attendaient pas à ça Natalie Portman reviendra jamais à Univers cinématographique Marvelsurtout quand elle avait déjà été si dédaigneuse à propos de son implication dans la franchise après Thor: Le Monde des Ténèbres (2013). Sans oublier qu’il était absent de la troisième tranche Thor: Ragnarok (2017)

Cependant, après Taika waititi complètement réinventé Thor dans Ragnarok, le rendant beaucoup plus drôle que les versions précédentes, quelque chose qui a été prolongé dans Avengers: guerre à l’infini et Fin du jeu, Il semble que les choses aient été repensées. Cela a fait de Thor l’un des personnages les plus populaires du monde entier. UCM et maintenant il remettra le titre de Dieu du tonnerre à Jane Foster (Natalie Protman).

Dans un nouveau fan art étonnant de Jackson Caspersz imaginez comment la star de Black Swan et Star Wars pourrait ressembler à la nouvelle déesse du tonnerre de Marvel. Ici, nous vous laissons l’image.

Que pensez-vous de Natalie Portman en tant que nouveau Thor de Marvel? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Quel sera le sujet du quatrième versement?

Thor: l’amour et le tonnerre Il a déjà un casting très complet qui comprendra les Gardiens de la Galaxie ainsi que la recherche de Valkyria pour leur reine, sans oublier le retour de Natalie Protman et du Grand Maître (Jeff Goldblum). De plus, le réalisateur Taika Waititi a promis que la prochaine aventure rendra le fou et irrévérencieux Ragnarok très doux en comparaison. Les fans devront se boucler pour une course folle quand il sortira en salles en février 2022.

Mais comme si cela ne suffisait pas, pour rivaliser avec Chris Hemsworth et Natalie Protman, ils ont signé Balle chrétienne, le vieux Batman de la trilogie Dark Knight sera un méchant bien que pour l’instant son identité soit inconnue. Mais toutes les rumeurs suggèrent que ce sera un personnage de CGI.

