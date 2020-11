L’arrivée de Fantastic Four a été l’une des choses les plus attendues de l’univers cinématographique Marvel, car après l’achat du 20th Century Fox par Disney a permis à ces personnages avec X-Men de revenir aux studios Marvel et bien qu’il n’y ait pas de position officielle sur leur présentation possible, mais de nombreuses rumeurs ont surgi sur la façon dont ils pourraient être présentés, mais encore une fois, il y a eu des discussions que nous avons pu voir John Krasinski et Emily Blunt dans Fantastic Four au sein du MCU.

Le couple John Krasinski et Emily Blunt sont dans le viseur des studios Marvel depuis plusieurs années, car Emily Blunt s’est vu offrir pour la première fois le rôle de Veuve noire, qu’il a refusé, tandis que John Krasinski a auditionné pour le rôle de Capitaine Amérique, ce que Chris Evans a finalement obtenu, mais ce couple a également été dans le viseur des fans pour jouer Sue Storm et Reed Richards.

Selon des informations provenant de sources proches du producteur, ils ont révélé que nous pouvions voir John Krasinski et Emily Blunt dans Fantastic Four pour l’univers cinématographique Marvel, une rumeur qui n’a rien de nouveau, mais apparemment ils sont en négociations pour son éventuelle embauche, ce qui pourrait bien arriver ou non, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de confirmation officielle de l’arrivée de ce équipe aux studios Marvel.

Il faut se rappeler qu’il a été dit que Krasinski pourrait avoir une participation spéciale dans ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’ comme une version alternative de Captain America, aussi bien que Croisière Tom comme Hombre de Hierro, qui a été considéré pour le rôle avant de décider de Robert Downey Jr, nous devons donc simplement attendre de savoir s’il atteindra le genre des super-héros.