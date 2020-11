Dans une année comme celle-ci, marquée par une pandémie qui a rendu la vie de millions de personnes dans le monde difficile, il est important que les événements culturels se poursuivent. Par conséquent, la Festival international du film fantastique, d’horreur et de science-fiction FERATUM il se tient debout et se tiendra comme chaque année, bien qu’avec une modalité hybride qui permettra au public de se rapprocher du contenu en personne et virtuellement. Retrouvez ici la sélection officielle de FERATUM.

Après ce qui est marqué par d’autres festivals au cours de cette année, le FERATUM aura des avant-premières nationales et internationales et réalisera ses événements d’ouverture et de clôture, des conférences et des conférences en ligne pour respecter les protocoles de sécurité marqués par la pandémie.

La sélection officielle de FERATUM, composée de 17 longs métrages de différentes parties du monde -y compris le Mexique-, 38 courts métrages nationaux et 16 internationaux, peuvent être vus dans diverses plateformes qui rejoindront la modalité hybride du festival. Cinépolis Klic, FilminLatino, MX photographique de la Fundación Televisa, ainsi que Canal 22, PÁNICO TV et Sistema Michoacano de Radio y Televisión seront les lieux virtuels.

Également dans sa neuvième édition, qui aura lieu du 19-22 novembre, le FERATUM étendra ses territoires. Dans les années précédentes, la ville de Tlalpujahua dans le Michoacán était la maison exclusive du festival, mais maintenant Pátzcuaro sera également une partie importante de l’événement. En pleine soirée cinéma, un hommage sera également rendu au film mexicain Macario pour son 60e anniversaire, ainsi qu’à l’acteur principal de celui-ci, Ignacio López Tarso.

Découvrez ci-dessous la sélection officielle du FERATUM 2020.

Compétition nationale de longs métrages

AZTECH – Anthologie composée par Fernando Campos, Gigi Saúl Guerrero, Ulises Guzmán, Jaime Jasso, Leopoldo Laborde, Jorge Malpica, Alejandro Molina, Francisco Laresgoiti, Rodrigo Ordóñez et J. Xavier Velasco. Aniela, Alan Fis Le diable m’a dit quoi faire, Alejandro G Alegre Rendez vous, Pablo Olmos Arrayales Faites attention à ce que vous souhaitez, Agustín «Oso» TapiaFeral, Andrés Kaiser Lost, Jorge Michel Grau

AZTECH (2020)

Compétition internationale de longs métrages

Come True, Anthony Burns (Canada) Skinwalker, Christian Neuman (Luxembourg) I am Ren, Piotr Ryczo (Pologne) The Time Guardians, Alexey Telnoy (Russie)

Viens vrai (2020)

Compétition de longs métrages ibéro-américains

Ceux qui reviennent, Laura Casabé (Argentine) Le cadavre non enterré, Alejandro Cohen Arazi (Argentine) À la mort de la matinée, Maximiliano Contenti (Uruguay) III. Final Contagium, Lucio A. Rojas (Chili, Allemagne, Italie) Strings, José Luis Montesino (Espagne)

Ceux qui reviennent (2019)

Enfin, le documentaire Jack Taylor du réalisateur Diego López complétera la sélection par une projection spéciale. Les accès sur les plateformes de streaming seront limités. Consultez toutes les dates et heures sur le site officiel du festival.

