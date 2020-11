FICM 2020 Ce ne sont pas des heures à oublier

Faisant partie de la nature humaine, la mémoire et les souvenirs nous permettent de regarder en nous-mêmes et les personnes, les lieux et les objets qui nous entourent. De cette façon, nous pouvons garder à l’esprit qui nous sommes et quels sont nos objectifs de vie. Cependant, à certaines occasions, tout ce que nous gardons en mémoire, les bons et les mauvais moments, peut être emporté par différentes circonstances qui, sans plus, nous font perdre notre identité. Partant de cette idée, Ils ne sont pas des heures à oublier, un film qui fait partie de la section documentaire mexicaine du Festival international du film de Morelia (FICM 2020), nous plonge dans la vie d’un couple tombé dans les profondeurs de la l’oubli, mais avec de fortes aspirations à reconstruire son histoire de vie.

Le film Ils ne sont pas des heures à oublier, réalisé par le Mexicain David Castañón Medina, nous propose une approche intime et déchirante de la vie de Jorge. C’est un homme âgé qui vit dans la peur constante que sa femme, Juana, finisse par l’oublier pour toujours. Juana a perdu son identité à deux reprises: la première, forcée par la dictature au Chili; le dernier, pour la maladie d’Alzheimer.

L’une des vraies réussites de ce travail réside dans la sensibilité et la complicité avec lesquelles la caméra enregistre l’exil physique, mais aussi le mémorial du couple. D’une part, on voit Juana enfermée dans un centre de soins pour personnes âgées, toujours en attente de la visite de son proche, même si parfois elle ne peut pas le reconnaître. Et de l’autre, Jorge lui-même, qui passe ses journées chez lui à essayer de reconstituer les souvenirs de Juana. Cependant, il est tout à fait conscient que ses efforts peuvent être vains et finalement contre lui. Dans les deux cas, le réalisateur de documentaires entend faire preuve d’empathie et s’engager avec ses protagonistes malgré la situation difficile. Toute son attention est portée à nous montrer un couple qui est resté ensemble toute sa vie, et qui fait face à cet amour en train de s’effondrer. Il y a même des parties spécifiques du film où Castañón est très impliqué pour interroger directement Juana et Jorge sur leur passé, ce qui est beaucoup plus difficile pour Juana de répondre.

Ce ne sont pas des heures à oublier est un documentaire qui semble être divisé en deux parties implicitement. La première moitié s’efforce de nous révéler les vicissitudes auxquelles Jorge et Juana sont confrontés pour préserver leur amour au-delà de la mémoire. Dans la seconde, le couple se lance dans un voyage de retour à ses racines vers le Chili et c’est à ce point que la distance, que suppose la maladie d’Alzheimer, s’évanouit. Les protagonistes tentent alors de se retrouver dans ces terres d’où ils ont été exilés pour des raisons politiques à l’époque Pinochet.

L’histoire devient encore plus attachante grâce à l’utilisation de documents d’archives à l’écran que le cinéaste entremêle tout au long du film. Ils ne sont pas des heures à oublier. Soudain, on se rend compte que Jorge et Juana ont passé leur vie ensemble à partager des peines et des joies, mais que les années ont passé en vain. A un moment donné dans le documentaire, Jorge ne peut cacher sa frustration et suppose que Juana est simplement devenue une «entité biologique» qui a perdu sa nature humaine et donc son identité.

Le film Ils ne sont pas des heures à oublier partage également des axes thématiques avec d’autres films récents qui proposent une approche d’une maladie mentale comme celle d’Alzheimer, mais qui sont plus attachés à la fiction. Dans ce cas, par exemple, nous parlons de Still Alice (2014) dont l’intrigue met en vedette Alice Howland, une professeure de linguistique renommée – une enseignante comme Juana – qui semble tout avoir, car elle est heureusement mariée et a trois enfants adultes. Cependant, sa vie commence à se désagréger lorsqu’elle se rend chez le médecin et qu’il lui diagnostique une maladie d’Alzheimer précoce.

Still Alice et They ne sont pas des heures à oublier montrent avec une grande sensibilité le voyage émotionnel, entre tortueux et silencieux, du protagoniste, condamné à oublier. Cependant, l’œuvre de David Castañón Medina transcende précisément en raison de sa nature documentaire où, à travers la musique, les écrits, les images et l’amour, il essaie de faire en sorte que la mémoire de Juana ne soit pas perturbée par une maladie qui finira par la séparer de la personne qui jamais été.

Dans le cadre du programme FICM 2020, le film Ils ne sont pas des heures à oublier aura une projection en face à face dans la salle 2 de Cinépolis Morelia Centro ce 30 octobre 2020 à 20h00. De la même manière, le film peut être apprécié gratuitement via Cinépolis Klic du 30 octobre de 20h30 au 31 octobre à 20h30 (bien que le nombre de visites soit limité).

En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, au Cine PREMIERE nous vous recommandons de revoir avec les autorités sanitaires les mesures sanitaires nécessaires (notamment la Directive Générale pour l’atténuation et la prévention du COVID-19 dans les espaces publics fermés) avant d’aller au cinéma à regarder un film.

Titre original: Ce ne sont pas des heures à oublier

Réalisateur: David Castañón Medina

Protagonistes: Juana Ramos, Jorge Osorio

Date de sortie:30 octobre 2020 (États-Unis)

FICM 2020 Ce ne sont pas des heures à oublier



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même quand je dors.