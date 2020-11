De nombreux acteurs ont tenté leur chance dans le rôle de James Bond depuis que Sean Connery Il a raccroché son permis de tuer (il a abandonné le personnage à plusieurs reprises pour dire au revoir définitivement en 1983), mais aucun n’a réussi à dépasser le statut d’icône atteint par l’Ecossais avec ses sept longs métrages. Et ceux qui ont suivi ses traces en sont conscients et l’ont fait savoir dans leurs hommages en disant au revoir à l’acteur décédé le 31 octobre à l’âge de 90 ans.

Les quatre 007 du cinéma qui restent en vie ont exprimé une admiration absolue pour cet interprète qui laisse derrière lui un héritage cinématographique inoubliable.

En plus du successeur, Pierce Brosnan Il est également l’un des milliers de fans de Sean Connery et a été parmi les premiers à l’honorer après que la nouvelle de sa mort ait été connue. “Sir Sean Connery, vous étiez mon meilleur James Bond en tant qu’enfant et en tant qu’homme qui est devenu James Bond lui-même. Vous avez jeté une longue ombre de splendeur cinématographique qui vivra éternellement. Vous avez ouvert la voie à tous ceux d’entre nous qui suivons vos icônes. étapes », a-t-il écrit sur Instagram.

“Chaque homme vous a regardé avec révérence et admiration alors que chacun de nous continuait avec ses propres interprétations du rôle. Vous étiez puissant à tous égards, en tant qu’acteur et en tant qu’homme, et vous le resterez jusqu’à la fin des temps. le monde et vous nous manquerez. Que Dieu vous bénisse, repose en paix maintenant. “

Pierce Brosnan a fait ses débuts en tant qu’espion britannique dans le hit de 1995, Goldeneye, menant une saga de quatre films qui gardaient cette dose de malice et de glamour si caractéristique des tranches précédentes du personnage (en particulier celles de Roger Moore et Timothy Dalton), mais qui étaient principalement des films d’action.

Le successeur actuel de Connery a également rendu hommage à cette idole de masse. Daniel Craig, qui a son cinquième et dernier film en tant que personnage en attente de sortie, a fait part de ses regrets dans un communiqué publié par EW. “C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de l’un des vrais grands du cinéma”, a déclaré Craig. “Sir Sean Connery restera dans les mémoires sous le nom de Bond et bien plus encore. Il a défini une époque et un style. L’esprit et le charme qu’il dépeint à l’écran se mesurent en mégawatts; il a contribué à créer le succès au box-office moderne. Même chose pour les années à venir. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Où qu’il soit, j’espère qu’il y a un terrain de golf. “

Un autre qui avait des mots pour Sean était George Lazenby, l’acteur qui a joué James Bond une seule fois lorsque Connery a refusé de revenir au personnage. C’était en 1969 avec 007 au service de Sa Majesté.

“Il y a quelques semaines à peine, j’ai souhaité à Sean le meilleur pour son 90e anniversaire. Maintenant, je suis très triste de réconforter sa famille et ses amis”, a écrit l’acteur de 81 ans sur Instagram. “Bien sûr, Sean Connery en tant que James Bond m’a personnellement inspiré, mais il semble avoir encapsulé une époque, les années 60. J’ai rencontré Sean plusieurs fois et j’étais heureux qu’il ait donné mon film Bond, 007 au service de Sa Majesté. , son sceau d’approbation. “

«Pour moi, le plus important était que son travail allait bien au-delà de Bond: la charité, la famille, la politique et le golf. Un homme selon mon cœur. Il nous a laissé un grand acteur, un grand homme et un artiste méconnu. Mes pensées vont aux enfants et petits-enfants de Lady Micheline et Sean. Juste amour, George XXX “

Timothy Dalton Il a également rejoint les dédicaces par le biais d’une brève déclaration publiée dans le New York Times. L’acteur de 74 ans qui a joué James Bond avec une poicaria unique a déclaré à deux reprises: “Sean était une présence merveilleuse. Un excellent rôle principal.”

Sean Connery est décédé loin du monde du cinéma et alors qu’il dormait chez lui à Nassau, aux Bahamas. Son épouse Micheline Roquebrune a fait savoir peu de temps après qu’elle souffrait de démence sénile depuis un certain temps. “Ce n’était pas la vie pour lui. Il ne pouvait pas s’exprimer ces derniers temps”, a condamné THR.

