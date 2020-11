Dans le cadre de la 18e édition de Festival international du film de Morelia (FICM), le film est sorti Fils des monarques, un projet qui, en plus d’avoir Angangueo comme scène principale, met en valeur la richesse naturelle et biologique qui existe sur le territoire national. De plus, cela renforce l’importance de se connecter avec nos racines.

Cinéma PREMIERE eu l’occasion de parler exclusivement avec Abraham Dayan, qui, avec Maria Altamirano, a servi de producteur du film. Il nous a proposé un regard plus large sur le processus créatif et technique d’une œuvre dont l’objectif principal est de voler librement et, en même temps, de rester dans l’esprit du public.

Migration sur et hors écran

Le film Son of Monarcas se concentre sur Mendel, un biologiste mexicain basé à New York qui, pour des raisons familiales, doit retourner dans son pays natal du Michoacán. Au cours de son voyage, il fera des découvertes sur lui-même et sur l’espèce qu’il étudie depuis des années: le papillon monarque.

Il est frappant que le film, du fait de la situation que nous vivons, finisse par refléter le sujet qu’il traite, en devenant un film migratoire à la fois dans la fiction et dans la vie réelle. Mendel et les papillons voyagent en deux dimensions: d’un côté, il y a l’aspect narratif et, de l’autre, ils ont parcouru des millions de foyers grâce à la modalité virtuelle du festival.

À propos de l’opportunité d’atteindre le public de cette manière ouverte, Abraham nous dit:

«Nous n’avions jamais imaginé que notre film allait commencer et que sa première allait être en ligne. Nous croyons vraiment que le meilleur endroit pour le faire et la meilleure plateforme pour lancer la première de notre film qui a été réalisé avec tant d’amour est le festival international Morelia de cette année. De là, l’intention est de commencer à visiter tous les festivals.

Un voyage commence … et un autre se termine

Un aspect intéressant est la manière dont le film a été présenté en première. Au moment où la fonction en ligne était en cours d’exécution, il a coïncidé que les papillons sont arrivés précisément au Michoacán pour s’installer pendant le Jour des Morts.

«Le papillon monarque migre du Canada vers le Mexique pour un temps d’hiberner et d’avoir son moment de repos, alors quel meilleur moment et quel meilleur accueil que presque le jour des morts quand le papillon monarque arrive au Mexique, ce qui est comme quelque chose de symbolique , très important pour nous dans le film.

Retour aux sources

Il s’agit d’un film intime, qui a nécessité sa distribution expérimentée – dirigée par Tenoch Huerta et complétée, entre autres, par Noé Hernández, Paulina Gaitán, Angélica Aragón, Gabino Rodríguez, William Mapother et Juan Ramón López – livrer des performances fluides, mais pas donc moins puissants que ce à quoi ils étaient habitués.

Sur le défi de maintenir le réalisme et, en même temps, de trouver cet équilibre histrionique entre majesté et calme, Abraham Dayan nous dit:

«Je pense que pour eux c’était comme un [nuevo] encouragement, c’était comme un répit de leur carrière, avoir un rôle différent, car nous sommes habitués aux rôles de trafiquants de drogue et aux histoires de guérilleros et vraiment c’est une histoire très intime, c’est l’histoire personnelle de notre protagoniste, qui est Tenoch Huerta, très différent”.

La pertinence du multiculturalisme

Le réalisateur du film Son of Monarcas est Alexis Gambis, un réalisateur franco-vénézuélien qui se démarque toujours pour intégrer dans ses films des aspects qui parlent de différentes cultures et de leur importance dans l’identité des protagonistes.

Cela ne fait pas exception à la règle et, pour cette raison, tout au long de la séquence, nous sommes toujours au milieu d’un conflit interne de la part de Mendel. Il aime faire son travail à l’étranger, mais sait au fond qu’il appartient à une terre qui l’appelle.

«C’était un travail complexe, disons, car étant un film qui est tourné dans deux pays – tourné à New York, tourné au Mexique -, il était pour moi très important que les traditions soient préservées et racontées de la manière la meilleure et la plus efficace. réaliste possible. Donc, dans le film, ils verront que nous avons un réveil, un jour des morts […] Pour moi, il était très important que ces valeurs, ces traditions soient bien reflétées et que nous ne nous méprenions pas sur la façon dont nous allons le publier, notamment à cause de cette partie multiculturelle de l’équipe de production. [con el] que nous avons et pour toute la partie de la distribution, qui est également internationale et multiculturelle ».

Selon le producteur, le cinéaste lui-même a dû passer par un processus d’adaptation et de métamorphose culturelle, une question qui a servi à élever le sentiment d’appartenance.

«Notre réalisateur, en tant que réalisateur franco-vénézuélien, n’a pas la culture mexicaine si profondément enracinée, alors il s’est donné la tâche de m’accompagner dans cette ville [de Angangueo], connaître les traditions, passer un jour des morts, etc. Puis Alexis s’impliquait et pénétrait dans la culture du Michoacán et proprement du Mexique ».

L’innovation du cinéma scientifique

En plus d’être un drame avec une grande force, c’est une œuvre qui appartient à un projet connu sous le nom de cinéma scientifique, dont le but principal est de diffuser des aspects de nombreuses autres disciplines. Ici, Gambis est un élément clé, car en plus d’être cinéaste, il est docteur en biologie. En ce sens, la plateforme LABOCINE entre également, fondée par le réalisateur, et dédiée à l’accueil de films à thématique scientifique.

Sur le défi de l’intégration de la science dans un récit de fiction audiovisuelle, Abraham nous dit ceci:

«Lorsque vous parlez de science, vous pensez généralement à des documentaires, à des reportages ou à des programmes spéciaux et la vérité est qu’il y a beaucoup de science-cinéma impliquée dans la fiction. C’est un peu le défi qu’Alexis a eu et c’est sa vision de le diffuser, mais pas d’arriver de manière ennuyeuse, mais d’arriver avec des gens et quoi de mieux que d’arriver avec des fictions, des acteurs et des lieux de ce type pour raconter une belle histoire? Il y a deux semaines, les deux prix Nobel ont été annoncés, où ils gagnent pour cette question cruciale de notre film, qui sont CRISPR et Optix, qui est un peu la génétique et la modification génétique de la couleur des papillons. Cela fait partie des prémisses du film.

Le film Son of monarchs Il a été présenté lors du Festival international du film de Morelia (FICM) 2020 et il fera le tour d’autres festivals avant d’être diffusé plus largement.

