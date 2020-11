En novembre, le tournage de ‘Le chemin’, une coproduction hispano-allemande écrite par Rdiger Bertram et Jytte-Merle Bhrnsen et dirigée par Tobias Wiemann, responsable de «Amelie Rennt». Produit par Eyrie Entertainment, Warner Bros.et Fasten Films, le film sortira en salles l’année prochaine, distribué par Warner Bros., en Allemagne, en Espagne et dans le monde entier.

Pendant cinq semaines, plusieurs lieux à Catalua et Aragn ont été le décor principal de ce film mettant en vedette Julius Weckauf («Ce garçon a besoin d’air frais») et Nonna Cardoner («Bienvenue dans la famille»). Avec les deux jeunes protagonistes, sa distribution principale est complétée par les Allemands Lucas Prisor et Jytte-Merle Bhrnsen et les Espagnols Bruna Cus, Jordi Llovet et Marc Fonts.

Son synopsis officiel est le suivant: En 1941, Rolf (Julius Weckauf) s’est échappé, avec son père, Ludwig, de sa ville natale, Berlin, sous la menace des nazis. A la frontière avec l’Espagne, ils rencontrent leur guide: Nria (Nonna Cardoner), une fille d’un village à peine plus âgée que Rolf. Lorsque le père de Rolf est capturé en cours de route, Rolf et Nria se retrouvent soudainement seuls. La fille de la campagne et le garçon de la ville se lancent alors dans un voyage vers une réalité inconnue à travers les Pyrénées.

Pour reprendre les mots du producteur espagnol Adri Mons, le film «s’inspire d’une histoire vraie: celle de nombreux migrants juifs allemands qui ont échappé aux nazis par les Pyrénées. Tobias Wiemann fera de cette odyssée une aventure divertissante et passionnante pleine de sens du monde. humour. Nonna et Julius méritent une mention spéciale, deux jeunes talents avec une chimie qui dépasse l’écran. Ils sont, sans aucun doute, l’âme du film. “