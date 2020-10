Hollywood est en deuil, car selon un rapport publié par la famille de l’acteur, il a été révélé que l’acteur Sean Connery (qui est connu pour son rôle emblématique de James Bond) est décédé, deux mois après son 90e anniversaire.

L’acteur écossais Sean Connery est né le 25 août 1930 et a été acclamé dans le monde entier pour avoir été le premier à jouer le rôle de James Bond dans un film. Connery a donné vie au personnage de 1962 à 1983. C’est en 2000 qu’il obtient le titre de «Sir» pour ses services à l’industrie cinématographique..

Malgré le fait que beaucoup de gens connaissaient Connery pour avoir donné vie à Bond au cinéma, l’acteur a réalisé des choses importantes en dehors de ce rôle, puisque, grâce à sa participation à ‘Le nom de la rose’ a remporté un prix Bafta. De plus, grâce à sa grande performance dans ‘Les Incorruptibles’, a remporté un Oscar.

Connery a également travaillé aux côtés de Harrison Ford sur “ Indiana Jones et la dernière croisade ”. Mais après tous ces projets, il a pris sa retraite après sa participation à «La Ligue des Messieurs Extraordinaires». On sait que l’acteur a refusé de jouer des rôles importants dans «Le Seigneur des anneaux» et «La matrice».

Malheureusement, Sean Connery est décédé le samedi 31 octobre 2020. Selon les informations fournies par la famille de l’acteur au portail de la BBC, on a appris que Connery est mort paisiblement en dormant aux Bahamas, et l’acteur aurait été malade pendant longtemps.

Bien que la famille ne soit pas entrée dans les détails, grâce à sa publiciste, Nancy Seltzer, on sait qu’il y aura une cérémonie privée et un hommage à l’acteur, qui aura lieu une fois la pandémie terminée. Sans doute, Sean Connery restera toujours dans les mémoires et a été immortalisé dans tous les films qu’il a réalisés.