It Go Deadline rapporte que Frank Grillo (‘Reprisal’), Melissa Leo (‘The Equalizer 2’) et Josh Hartnett (‘Bunraku’) joueront dans un futur thriller policier intitulé‘J’ai osé’. Comme il est logique en ces temps, le film sera tourné en Oklahoma selon les protocoles de sécurité stricts imposés par COVID-19 par SAG-AFTRA (Union of Film Actors and the American Federation of Radio and Television Artists).

Écrit et réalisé par John Swab (‘Body Brokers’), le film est centré sur un criminel (Leo) qui lutte contre une maladie en phase terminale pendant son séjour de 25 ans dans une prison de l’Oklahoma. En même temps, elle conseille à son fils Wyatt (Hartnett) de garder «l’entreprise» familiale au sommet avec ses allDallas (Grillo). Après un travail qui tourne mal, le beau-frère de Wyatt et détective local Bodie Collier fait équipe avec l’agent du FBI Lawrence Twilley pour retrouver les responsables.

Avec Grillo, Leo et Hartnett, le casting du film comprend William Forsythe (‘The Rock’), Sofia Hublitz (‘Ozark’), Deborah Ann Woll (‘True Blood’), Mark Boone Junior (‘Sons of Anarchy’) ‘), Beau Knapp (« The Nice Guys »), Slaine (« The Town ») et Nicholas Cirillo (« Outer Banks »).

La production est dirigée par Jeremy M. Rosen avec Swaby Robert Ogden Barnum pour Roxwell Films, avec Luke Taylor, Matthew Helderman, Viviana Zarragoitia, Ali Jazayeri, Howard Scott et Joelle Scott en tant que producteurs exécutifs.