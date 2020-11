Millie est l’adolescente introvertie typique qui ne semble jamais vivre quelque chose d’extraordinaire, jusqu’à ce qu’une rencontre surprise avec le tueur en série de sa ville, le boucher de Blissfield, change son destin: les deux caisses mobiles et l’expérience d’un vendredi 13 plutôt intempestif. C’est quoi Bizarre, le film qui, depuis le lancement de sa bande-annonce le 10 septembre, anticipait déjà un mélange de genres qui paraissait incompatible, mais peut-être pas.

Dans une interview, les protagonistes du film, Vince Vaughn et Kathryn Newton, nous parlent de cet équilibre réussi des genres (comédie et horreur), voire des sous-genres (le changement de corps et le slasher).

“Je n’ai jamais connu une histoire d’horreur sur le changement de corps (…) et c’est quelque chose de très drôle et intéressant à regarder.” Vince Vaughn sur le mélange des genres.

«Il y a beaucoup de cœur dans le film car il vous plonge dans les personnages et la folle réalité dans laquelle ils vivent. Ils vous donnent même envie de voir les parties effrayantes même si vous n’êtes pas un fan d’horreur, car ils vous feront aussi rire. Kathryn Newton sur l’authenticité de la bande.

Le film est produit par Blumhouse, la société de production de Jason Blum qui nous a principalement apporté des titres terrifiants tels que The Invisible Man, la suite d’Halloween et même la saga de The Devil’s Night. Cependant, Bizarre Il est considéré par Blum lui-même comme un titre incontournable pour les fans du genre et même pour ceux qui veulent juste plonger dans l’horreur.

«Ce film est très drôle, il a beaucoup d’humour et il ne prend pas tout très au sérieux, il est très différent du sombre de The Invisible Man (…) Je ne pense pas qu’on ait jamais vu une histoire de changement de corps entre une jeune fille au lycée et un tueur en série et cela lui donne un ton unique, ce qui suffit. (…) Si vous n’avez jamais essayé de regarder un film d’horreur, vous pouvez essayer Freaky car c’est une excellente introduction au genre.

Le réalisateur Christopher Landon, qui a déjà tourné six films avec Blumhouse, a choisi d’inclure des scènes gore complètement originales dans Bizarre, contrairement à ce qui s’est passé avec Feliz día de tu muerte 1 et 2, ses films précédents, qui se distinguent également par leurs connotations comiques.

“J’ai un talent caché pour les scènes de mort et ils sont nés avec ce qui est disponible dans chaque espace, donc c’était amusant de les former parce que ce film avait besoin de morts non conventionnelles.”

Ci-dessous vous pouvez voir l’interview complète de Cine PREMIERE avec Vince Vaugh, Kathryn Newton, Christopher Landon et Jason Blum pour finir vos préparatifs avant de profiter de la première de Freaky ce jeudi 12 novembre en salles.

