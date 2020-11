Freeman, est le nouveau film documentaire sur la championne olympique du 400 m Sydney 2000 Catherine Astrid Salome Freeman, mieux connue sous le nom de: Cathy Freeman.

Freeman est un film documentaire pour la télévision australienne d’un peu moins d’une heure, réalisé, produit et écrit par Laurence Billiet (fondatrice de Lonely Planet Television). Elle est chargée de raconter l’histoire de Cathy, une femme d’origine Kuku Yalanji (communauté aborigène australienne) qui représente l’essence de l’Australie. C’est-à-dire, d’une culture ancienne assiégée par des injustices, à l’obtention d’une médaille olympique capable d’unir une nation.

«Chacun a une histoire personnelle de ce qui lui est arrivé quand il a vu la course: où il était, ce qu’il a fait. Je voulais capturer à quoi ressemblait la course pour elle », explique Laurence Billiet dans une interview pour The Sydney Morning Herald, qui à l’époque était une nouvelle venue française. «Parce que 20 ans ont passé et Catherine en a beaucoup parlé, il est facile d’être répétitif; et les athlètes ont souvent cette habitude aussi. Nous devions donc surmonter cela et profiter de cette occasion pour raconter une histoire plus mémorable. Par exemple, nous avons fait une séance au cours de laquelle Catherine a revu la course, allongée sur un canapé, les yeux fermés. C’était incroyable. Je pouvais tout voir, étape par étape. Au moment où il est entré en mode course, sa voix a changé et il est devenu une machine, cette personne complètement différente. C’était électrisant. Vous réalisez à quel point elle est une grande championne.

Pour amplifier la voix de Freeman dans le film, on ne la voit jamais parler à la caméra. Au lieu de cela, Billiet a utilisé des enregistrements audio pour accompagner des images évocatrices dans lesquelles Freeman observe des passages de son enfance et de sa carrière. La danseuse de Bangarra Lillian Banks interprète également des séquences de Stephen Page, chorégraphe pour le chapitre «Dreamtime» de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Sydney. Par conséquent, ce documentaire est plus que l’histoire d’une femme autochtone qui a su se surmonter pour remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques. C’est l’histoire d’un mouvement d’une nation en quête d’identité.

Il met également en évidence le chemin et le contexte vers la médaille d’or, marquée par l’activisme, la recherche de la justice pour les peuples autochtones, le mouvement de réconciliation et l’incapacité d’un pays à reconnaître ses erreurs envers les premiers habitants de l’Australie.

En référence à ce qui précède, le documentaire ne se concentre pas tellement sur la question politique, mais cela ne veut pas dire qu’il est laissé de côté. Des sujets tels que The Lost Generation, le déplacement et l’incarcération des aborigènes, la discrimination contre les anciens combattants aborigènes et le racisme dans le sport ont leur place dans ce film.

De même, ce documentaire capte des réflexions sur la vie d’un athlète à la recherche d’un rêve, un rêve rare dans l’histoire de l’athlétisme australien. Il aborde également l’histoire de ses ancêtres et de sa famille, un noyau résilient, qui est devenu la base pour construire les rêves d’une jeune Cathy Freeman.

En fin de compte, Cathy Freeman est plus qu’une athlète avec un passé athlétique glorieux, alors qu’elle poursuit son travail communautaire, développant de nouvelles opportunités pour les enfants et les jeunes autochtones par l’entremise de la Fondation Cathy Freeman. Organisation qui se concentre sur la promotion de l’éducation comme catalyseur du progrès chez les enfants et les jeunes.

Documentaire Freeman



Pablo Riquelme Je suis fan de sport, de musique, de LEGO et de technologie / innovation. Je collabore à TrendWatching, TrendHunter, BusinessofPurpose, VivaBasquet et maintenant à Cine PREMIERE. Je suis un mangeur de séries et je trouverai toujours un épisode des Simpsons lié à quelque chose qui se passe dans le monde.