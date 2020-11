Chaque super-héros, en particulier à ses débuts, a besoin de soutien dans les moments difficiles. C’était le personnage de l’acteur Jack Dylan Grazer pour l’alter ego de Billy Batson dans le premier opus de cette franchise qui aura bientôt sa suite bien méritée. Même sans savoir quand il sortira, le jeune acteur parle de la Le retour de Freddy dans «Shazam: Fury of the Gods».

Lancée en 2019, la deuxième partie devrait se dérouler jusqu’en 2023, bien sûr, les choses se compliquent lorsque les enfants grandissent et que la pandémie ne s’arrête pas. Mais sans aucun doute, Shazam a toujours besoin de Freddy, il n’est pas seulement son meilleur ami, il est un grand soutien qui à la fin reçoit des pouvoirs avec le reste de ses frères adoptifs, il reste donc encore beaucoup d’aventures à voir.

Comme si cela ne suffisait pas, Black Adam est sur le point d’arriver, l’ennemi préféré de notre héros qui sera joué par Dwayne Johnson en 2021. Qui ne viendra pas seul, la Justice Society of America l’accompagnera avec Atom Smasher dépeint par Noah Centineo et Aldis Hodge comme Hawkman.

Dans une interview pour Collider tout en faisant la promotion de “ We Are Who We Are ”, Jack Dylan Grazer parle du retour de Freddy dans “ Shazam: Fury of the Gods ” et à quel point il est heureux de rejouer le personnage, bien sûr qu’il ne peut pas être seul, car en se transformant en version adulte, l’acteur Adam Brody aurait plus de temps à l’écran.

“Je suis tellement content de[lasuite”luiaditGrazer«C’étaittrèsamusantàjouerFreddyFreemanétaitunsuperballonàjouerNousavonsfaitunetournéedepresseetsommesallésàMiamilevoiretj’aiquittélethéâtreendisant:[lasecuela”ledijoGrazer”FuemuydivertidodeinterpretarFreddyFreemanfueunagranpelotaparajugarHicimosunagiradeprensayfuimosaMiamiparaverloysalídelteatrodiciendo:«Je veux jouer à nouveau Freddy. C’est tellement amusant. Je ne peux pas attendre. C’est vraiment excitant. Il se sent si bien.”