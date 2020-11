Avec plus de 70 films derrière lui, Gabriel Byrne Il est l’un des visages les plus répandus sur grand écran mais aussi l’un des acteurs les plus réservés du monde du cinéma. Loin des projecteurs dans une ferme du Maine (USA) avec sa femme et sa petite fille de 3 ans, cet Irlandais qui joue entre thriller, drame et terreur avec un naturel étonnant aussi est un producteur, réalisateur, scénariste et survivant d’abus sexuels commis par des prêtres de l’Église catholique. Cela a été révélé il y a dix ans dans une interview, et maintenant il le mentionne à nouveau dans sa biographie, rappelant aux hommes du monde qu ‘«il n’y a pas de honte à raconter ce qui s’est passé».

Byrne a grandi dans une famille catholique pieuse à la périphérie de Dublin, a passé cinq ans au séminaire pour s’ordonner prêtre et a ensuite étudié l’archéologie et l’histoire, gagnant sa vie en tant qu’archéologue et professeur d’histoire espagnole avant de se lancer dans la comédie. 29 ans. Aujourd’hui, à 70 ans en mai dernier, il transforme toute sa vie en un livre autobiographique intitulé Marcher avec des fantômes.

Et selon une interview avec The Guardian, l’acteur utiliser les pages pour enregistrer un règlement de comptes avec l’Église catholique, expliquant pourquoi il ne pourra jamais pardonner à l’institution qui a dominé son enfance et, par conséquent, le reste de sa vie. Byrne a subi des abus sexuels de la part de prêtres dès l’âge de 8 ans dans la congrégation des Frères Chrétiens, et plus tard à 11 ans encore au séminaire. En 2010, il a partagé avec le monde que les abus l’avaient laissé «profondément blessé», tombant plus tard dans l’alcoolisme et la dépression. Il l’a raconté dans l’émission irlandaise Le sens de la vie (via The Guardian). «Malheureusement, j’ai subi des abus sexuels», a-t-il déclaré il y a 10 ans. «C’était un fait connu et accepté parmi nous que cet homme en particulier existait, et vous ne vouliez pas être laissé seul avec lui. “Il m’a fallu de nombreuses années pour l’accepter et pardonner ces incidents qui, selon moi, m’avaient profondément blessé.”

Puis, à 11 ans, il a été maltraité par un autre prêtre au séminaire anglais. “Cela n’a pas duré longtemps, mais cela s’est produit à un moment où j’étais très, très vulnérable”, se souvient Byrne, ajoutant qu’à l’époque il ne croyait pas que les abus l’avaient affecté, mais ne s’en est rendu compte que plus tard. Quatre ans et demi plus tard, elle a abandonné le séminaire après avoir vu deux filles en minijupes dans un bar de Londres. L’attrait qu’il a découvert pour les femmes a été décisif pour changer de cap.

«Le souffle du prêtre était amer et chaud alors qu’il s’approchait de moi. Et puis tout est devenu noir », écrit-il dans sa biographie, selon The Guardian. Byrne ajoute qu’il se souvient de chaque incident qu’il a vécu mais qu’il les a enterrés en lui pendant longtemps, jusqu’à ce qu’il décide de les mettre au jour car «peut-être qu’ils n’auraient plus de pouvoir sur lui».

Byrne raconte qu’il y a quelques années, il a trouvé une photo du même prêtre sur Internet avec son bras autour de deux jeunes de 14 ans. Et il n’y a pas longtemps, elle l’a appelé. “Si longtemps plus tard et j’ai été choqué que sa voix soit si séduisante.” Byrne lui a demandé s’il se souvenait, il a dit non, et là l’histoire s’est terminée. Le prêtre est mort quelque temps plus tard.

Bien qu’il soit soulagé et horrifié d’apprendre qu’il n’était pas le seul enfant maltraité par des prêtres catholiques en Irlande, il est surpris de voir que très peu de choses ont été faites à ce sujet. «Il y a une sorte d’acceptation tacite de l’idée que le sexe contre les filles est la véritable agression. Le viol des femmes est ce à quoi il faut prêter attention. Il y a de la honte chez les hommes qui parlent. Le sentiment que si vous étiez maltraité, c’était de votre faute. Les hommes ne sont pas censés parler de leurs sentiments. Les hommes doivent être forts et les hommes ne pleurent pas ” jugement.

Pour lui, sa colère ne tombe pas sur les prêtres mais ses paroles dénotent le ressentiment qu’il éprouve encore pour l’Église elle-même. «C’est censé être une église d’amour, mais ils la nient à leurs prêtres. Il est incompréhensible que vous disiez à un homme ou à une femme: «Vous ne pouvez pas avoir de partenaire. Vous ne pouvez tomber amoureux de personne. Pour lui, l’Église «est une entreprise et le PDG ne peut pas la changer», se référant au Pape François qui, à son avis, «n’a rien fait pour s’attaquer au problème réel des abus sexuels sur mineurs, ou du rôle des femmes, divorce ou contraception ».

Tout au long de son entretien avec The Guardian, vous pouvez entrevoir la colère qu’il a encore et le pessimisme qui le caractérise. Il semble être repoussé par Hollywood, soulignant que «l’huile qui déplace l’usine est de la merde», et ajoutant qu’il n’a jamais été ébloui par les lumières de cette industrie. «C’est un endroit ridicule de vouloir y être accepté. C’est comme aller dans une quincaillerie et chercher une pizza. “

Après 23 ans de sobriété, et avec des films comme Excalibur (1981) ou Les suspects habituels (1995) derrière son dos, Gabriel Byrne est convaincu de la grande influence que le cinéma a sur le monde. “Ce n’est pas seulement une évasion et ce n’est pas seulement un divertissement, cela influence la façon dont vous voyez le monde.” Et pour ne pas se sentir coupable, il n’accepte que les projets qui, pour lui, ont quelque chose d’important à dire. Comme l’Amour est plus fort que les bombes (2016), un drame puissant sur la douleur de la perte d’un être cher; o Héréditaire (2018) sur le déni, la santé mentale et les secrets de famille. «Hollywood n’est pas intéressé à faire des déclarations artistiques ou nécessairement divertissantes. Vous souhaitez gagner de l’argent. C’est votre premier et unique objectif. Il n’a aucune conscience.

Actuellement, il vient de terminer le tournage de la deuxième saison de La guerre des mondes.

