‘Gangs de Londres’ est une série télévisée créée par Gareth Evans et son partenaire créatif Matt Flannery, directeur de la photographie de tous les films de la réalisatrice, qui au cas où vous vous poseriez la question, il y en a cinq au total. Bien que sur ces cinq, nous ne pouvions en avoir que deux, ‘La descente’ Oui ‘Le Raid 2’. Ou si vous préférez ‘Raid meurtrier’ Oui ‘Raid meurtrier 2’, comme ils sont officiellement connus en Espagne. Sur le papier, l’attente est claire: des hôtes, des hôtes comme des pains. Et une partie de cela est bien que comme dans “ (500) jours ensemble ” l’attente ne coïncide pas (du tout) avec la réalité.

‘Gangs de Londres’ Ce n’est pas la série qu’elle pourrait sembler être, ni celle qu’elle semble promettre d’être lors de ses premiers épisodes. Pour le bien et le mal. Pourquoi pas, ‘Gangs de Londres’ ce n’est pas ‘La descente’ non plus ‘Le Raid 2’, dans le sens où ils ne donnent pas des hôtes tout le temps, ni dans tous les chapitres nous avons des “hôtes comme des pains”. Il n’y a pas de mauvais (relatif) qui ne vienne pour de bon (relatif): son histoire n’est pas une simple excuse pour s’abandonner, et son approche narrative ne se limite pas à celle d’un vidéaste de la série B.

‘Gangs de Londres’ C’est avant tout une série à part entière sur les différents gangs criminels de Londres. À propos de l’équilibre complexe des pouvoirs dans «ces» enfers où les gangsters portent des costumes. Avec des personnages, intrigue et pose. Les hôtes, comme celui qui dit, servent à éveiller la curiosité mais c’est leur récit qui la transforme en attention. On pourrait dire que les hôtes, les tirs et les explosions sont un point de départ. Une revendication qui est mise de côté, réduisant sa fréquence et son importance jusqu’à ce qu’elle soit reléguée au strict minimum.

Le problème est que malgré lesdits personnages, ladite intrigue et lesdits motifs, nous finissons toujours par les manquer. Parce que quand ils apparaissent, surtout tout au long de ses cinq premiers chapitres, ils sont excellents. Au niveau des attentes générées “par les créateurs de ‘La descente’ Oui ‘Le Raid 2’«Il est difficile de ne pas rater quelque chose comme ça. Le stylo n’est plus puissant que l’épée que lorsque le stylo est capable de nous faire oublier la brutalité de l’épée. Pouvez-vous imaginer un blockbuster Marvel Studios sans effets spéciaux?

Le stylo d’Aaron Sorkin ne pourrait probablement pas compenser quelque chose comme ça. Cela fait partie de votre ADN (sans que vous le disiez avec une sorte de malice, hein?). De la même manière que Gareth Evans et ses “hôtes aiment le pain” font partie de l’ADN de ‘Gangs de Londres’, bien que la réalisatrice n’ait réalisé que deux des neuf épisodes de sa première saison. Seulement deux, le premier et le cinquième, le dernier sans aucun doute le meilleur de tous. Les deux fonctionnent même parfaitement en tant que productions indépendantes. Celui qui distribue, obtient toujours la meilleure partie.

La mise en scène des sept autres épisodes est partagée entre Xavier Gens et Corin Hardy, deux cinéastes solvables mais sans le charme d’Evans qui aiment celui qui dit, ils se contentent de se conformer, ce que cette série finit par faire au final, se conformer. Faire la moyenne et ajouter des avantages et des inconvénients, avec une bonne note que l’art. Une bonne et surtout divertissante série de gangsters qui, tout comme elle promet d’être quelque chose de plus que ce qu’elle est, promet également d’être quelque chose de différent de ce qu’elle finit par être. L’un en un sens compense l’autre, s’entremêlant comme la base de votre ADN.

De l’ADN de cette série britannique relativement bon marché, sans le faste ou l’emballage de ‘Peaky Blinders’ mais avec des accès de fureur comme ils n’en ont pas vu dans les cinq saisons de celui-là. Une sorte de ‘Arracher. Porcs et diamants ‘ où l’humour du Guy Ritchie de l’époque est remplacé par une sobriété formelle, voire institutionnelle, et un goût effréné pour la violence qui nous offre certains des meilleurs combats vus à la télévision. La série est plus que cela, il faut le noter à nouveau. Mais vous savez, comme dans le football, ce sont les objectifs qui sont aux commandes.

Et bien qu’à la fin ‘Gangs de Londres’ il gagne confortablement la partie, il finit par le faire avec plus d’échanges qu’avec un jeu vraiment offensif: marquer au début de chaque mi-temps et temporiser. Contrôler le jeu pour qu’il ne devienne pas incontrôlable, ce qui a sans aucun doute des répercussions dans un spectacle qui nous laisse avec le sentiment doux-amer mais plein d’espoir de nous avoir laissé en vouloir plus; surtout, d’une saison 2 qui exploite vraiment les vertus d’une équipe qui a montré qu’elle pouvait aspirer au titre. Il suffit de le croire.

Par Juan Pairet



