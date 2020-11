Alors que la grande majorité des méga-productions cinématographiques dont la sortie est prévue en 2020 ont été reportées (merci, coronavirus), le réalisateur Christopher Nolan a insisté sur le fait d’accorder une sortie en salle à son récent film d’espionnage, qui se produira finalement cet été. Près de trois mois sur grand écran, Principe Ce n’est pas la catastrophe du box-office qu’on pouvait prévoir (il y a plus de 350 millions de dollars levés dans le monde), mais le fameux George Clooney ne semble pas satisfait des risques acceptés par Nolan et Warner Bros., au-delà de la question monétaire.

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, Clooney et son intervieweur ont évoqué l’avantage des plateformes de streaming comme Netflix pour continuer à consommer des œuvres audiovisuelles, malgré la crise sanitaire. À juste titre, le lauréat d’un Oscar s’était associé au “ N ” rouge depuis la mi-2019 pour réaliser The Midnight Sky, donc ce film spatial pourra sortir le mois prochain, numériquement, sans aucun obstacle.

«Bon moment pour moi d’être avec Netflix, hein?«A commenté le cinéaste de 59 ans. Je veux dire, c’est drôle. Tenet et nous sommes comme les deux seuls grands films à sortir cette année. “

Tout indique que Wonder Woman 1984 rejoindra également ce groupe, étant donné qu’il prévoit de faire sa première pendant la saison de Noël de manière hybride, c’est-à-dire dans les théâtres et en streaming. Cependant, Clooney a suggéré de ne pas regarder favorablement sur aucune sortie en salle pour le moment, faisant allusion au dernier film de Christopher Nolan.

Je ne l’ai pas vue non plus [Tenet]. Essayer de forcer les gens à entrer dans un cinéma est extrêmement épineux lorsque vous êtes au milieu d’une pandémie«Il a dit à THR.

En août, Scott Derrickson Il s’est prononcé plus radicalement contre la sortie en salles du film mettant en vedette John David Washington. N’allez pas voir Tenet ou tout autre film dans un cinéma. Prêt, je l’ai dit », a écrit le directeur du Docteur Strange sur Twitter, en plus de plus tard retweeter le message tiers suivant:

Si vous allez voir un film dans un cinéma en ce moment, vous prolongez égoïstement cette crise tout en vous mettant en danger, vous-même, votre famille et tout étranger qui pourrait occuper un espace que vous avez quitté où que vous alliez une fois que vous avez été infecté. Vous ne vous souciez pas des autres. Tu crains. – Walter Chaw 周瑜 (@mangiotto) 26 août 2020

«Si vous allez voir un film dans un cinéma maintenant, vous êtes égoïste et prolongez cette crise tout en mettant en danger vous-même, votre famille et tout étranger qui occupe le siège que vous avez laissé où que vous soyez après avoir été infecté. Vous ne vous souciez pas des autres. Tu es nul », lit-on ci-dessus.

Contrairement à Tenet, George Clooney joue la sécurité lors de sa première Le ciel de minuit via Netflix, le 23 décembre. Arrêtez-vous pour voir la bande-annonce et le synopsis de ce film de science-fiction, mettant en vedette son réalisateur et Felicity Jones.

principe de George Clooney



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.