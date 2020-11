Comme le rapporte Deadline, la star Gerard Butler a signé pour reprendre son rôle de Mike Banning dans un quatrième volet de sa franchise bourrée d’action. ‘La nuit est tombée’. Il a également été confirmé que Ric Roman Waugh, directeur du dernier opus «Target: Washington DC», reviendra pour diriger cette suite d’action qui entrera bientôt en production en Bulgarie.

Les détails sur l’intrigue et les noms des autres acteurs sont actuellement gardés secrets. Le film sera écrit par Robert Kamen, avec Butler et Alan Siegel en tant que producteurs via leur label G-Base. Heidi Jo Markel et Les Weldon seront également dans la production d’Eclectic Pictures, aux côtés de Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger et Yariv Lerner de Millennium Media. Pour sa part, la production exécutive mettra en vedette Avi Lerner, Trevor Short et Boaz Davidson pour Millennium.

Le premier opus, «Objectif: La Maison Blanche» est arrivé en 2013 sous la direction d’Antoine Fuqua et une collection mondiale de 170 millions de dollars. Trois ans plus tard, “Target: London”, réalisé cette fois par Babak Najafi et avec 205 millions de dollars de revenus. Le dernier opus, “ Target: Washington DC ”, s’ouvre en 2019 avec un montant brut mondial de 146 millions de dollars.

Waugh et Butler ont comme dernier projet «Groenland: le dernier refuge», une histoire apocalyptique dans laquelle le plus grand astéroïde de l’histoire va avoir un impact sur la terre et anéantir toute trace de vie. Le film sortira dans notre pays le 25 septembre avec une collection de 2,4 millions d’euros, une véritable prouesse en ces temps …