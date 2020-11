Quand Gerard Butler Il a obtenu son premier emploi d’acteur à l’âge de 27 ans. Il était en retard dans le match, bien plus tard que la plupart de ses collègues professionnels. Cependant, il n’avait plus rien à perdre, il avait abandonné sa carrière d’avocat une semaine après avoir obtenu son diplôme et avait réussi à prendre de l’avance après être tombé dans une spirale autodestructrice à cause de l’alcool. Être célèbre et acteur avait été son rêve depuis qu’il était petit et il l’a finalement eu.

Cependant, de mauvais choix, un accent écossais qu’il ne maîtrise pas et beaucoup de malchance l’ont conduit sur une route sinueuse avec une poignée plus d’échecs que de succès derrière lui. Aujourd’hui, à 51 ans, son rôle de héros d’action prédomine dans sa filmographie coincée dans un rôle répétitif à la suite de la saga. Objectif.

Gerard Butler dans ‘Target: Washington DC’ (© Simon Varsano, avec l’aimable autorisation de Vértice)

Plus

Après la mort de son père à l’âge de 22 ans, Gérard a perdu tout sens de la vie. Pendant des années, il a fait taire la douleur liée à l’alcool en étant arrêté en Californie ou en faisant l’expérience de situations inhabituelles telles que se réveiller ensanglanté dans les rues de Paris et ne pas se souvenir de ce qui s’est passé (Indépendant). Son problème d’alcool était si grave qu’il a été renvoyé du cabinet d’avocats où il travaillait comme stagiaire dans la semaine suivant l’obtention de son diplôme. Un beau jour, il s’est réveillé, s’est regardé dans le miroir et ne s’est pas reconnu. Il est allé dans un bar, a commandé une bière et après avoir pris une gorgée, il l’a vomi et n’a plus jamais goûté d’alcool. Et ainsi une nouvelle vie a commencé, rêvant d’être célèbre. Il avait toujours eu le virus du théâtre depuis qu’il regardait Grease and Jaws quand il était enfant et c’est précisément cet enthousiasme qui a poussé les directeurs de théâtre à voir en lui la passion nécessaire pour le placer dans des œuvres aussi intenses que Coriolanus et Trainspotting (il a joué le rôle d’Ewan McGregor). Peu de temps après, à l’âge de 30 ans, il s’est rendu à Hollywood où il a reçu divers rôles en tant que Dracula lui-même ou en tant que partenaire d’Angelina Jolie dans Lara Croft Tomb Raider: le berceau de la vie. S’il était même le Fantôme de l’Opéra dans l’adaptation de la comédie musicale dirigée par Joel Schumacher alors qu’il n’avait pas chanté de sa vie (et ça se voit, pauvre homme).

Mais parfois, un acteur réalise un film à succès sans être conscient de l’héritage éternel qu’il aura tout au long de sa carrière. C’est arrivé à Leonardo DiCaprio avec Titanic, ce qui en fait sa mission professionnelle de se débarrasser des rôles de héros romantiques. Il l’a fait sur la base du talent et en côtoyant les meilleurs cinéastes de l’industrie. Ou Liam Neeson, qui, à l’approche de 60 ans, a eu une seconde vie cinématographique en tant que héros d’action vétéran grâce à Vengeance. Mais Gérard n’a pas été aussi chanceux. Il a hérité du phénomène des 300, avec ses pectoraux maquillés et ses cris de guerre, marquant un chemin de héros d’action coriaces ou de tentatives de comédie romantique teintées par l’ombre de la misogynie, comme The Raw Reality, où il jouait un présentateur de télévision. macho, ou ex posados, avec un personnage qui a kidnappé des femmes. Et dans les deux cas, c’était censé être drôle. Le résultat a été un énorme coup de critique.

Et ce n’est pas qu’il n’ait pas essayé de se débarrasser du cliché des rôles de dur à cuire avec des sourires malicieux et des phrases courtes. Dans sa filmographie, on peut trouver plusieurs tentatives avec des films tels que Mon cher Frankie, Postscript: Je t’aime, Coriolanus, Sa Majesté Mme Brown ou Rocknrolla, mais le rôle du dur à cuire le hante. Il l’a tellement répété qu’il est resté coincé. Voulez-vous des exemples? Un citoyen exemplaire, un joueur, un prédicateur de mitrailleuse, chassant des non-conformistes, des gardiens. Le mystère du phare, Game of Thieves, Hunter killer et les trois épisodes de la saga Objective qui vient d’annoncer le développement d’un quatrième. Il a même essayé de revenir à la mode des robes avec l’échec retentissant des dieux d’Egypte. Fondamentalement, son plus grand succès au-delà de la série Target est la trilogie animée How to Train Your Dragon.

Lire plus

Bref, vingt ans après son premier rôle à Hollywood avec le terrible Dracula 2001, et après avoir essayé d’autres genres, Gérard est toujours coincé dans le rôle du héros d’action des phrases courtes, des scènes impossibles et des explosions partout. Son plus gros problème maintenant est que non seulement il est resté coincé dans le même type de personnage, mais il court le risque d’être classé directement et uniquement sous le nom de Mike Banning.

La saga Fallen bien connue jusqu’à présent nous a amené Target: La Maison Blanche (2013), Target: Londres (2016) et Target: Washington DC (2019). Tous très similaires, avec des intrigues de patriotisme extrême, des combats chorégraphiés, de nombreux coups et plus d’explosions. Et bien que tous aient été reçus avec des critiques tièdes ou plutôt négatives (surtout dans le cas du second), ils ont tous convaincu le public. Et la preuve en est les 436/523 millions d’euros récoltés au box-office mondial entre les trois lorsque l’investissement total de l’étude était de 141/170 millions de dollars.

Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Vengeance s’est produit avec cette saga. Liam Neeson a réalisé un film à petit budget avec Luc Besson sans imaginer qu’il conduirait à une série en trois parties comprenant des séries et relancerait sa carrière avec une poignée de films sur le même thème. La même chose se passe avec Target. Non seulement il est question de passer en série, mais Gerard Butler et Target: le réalisateur de Washington DC, Ric Roman Waugh, viennent d’obtenir le feu vert pour tourner un quatrième opus qui s’intitulera Night Has Fallen.

Gerard Butler dans ‘Target: Washington DC’ (© Simon Varsano, avec l’aimable autorisation de Vértice)

Plus

Maintenant, que peuvent-ils faire subir à Mike Banning, personne ne le sait. Gerard Butler joue l’agent spécial le plus patriotique du cinéma, formé et dédié à son travail au maximum. Le pauvre homme a survécu à deux attentats terroristes bestiaux – un à la Maison Blanche et un autre à Londres – sauvant le président (Aaron Eckhart) à chaque fois et après un tel sacrifice, il a été accusé de vouloir assassiner le nouveau président (Morgan Freeman) dans le troisième partie, fuyant le gouvernement lui-même pour prouver son innocence. Very The Fugitive et Jason Bourne. Combien d’attaques terroristes survivrez-vous en une vie? Combien de présidents sauvera-t-il de la mort? Si avec le troisième ils ont renouvelé l’idée en la plaçant sous les projecteurs, que vont-ils nous dire d’autre maintenant?

J’ai interviewé Gérard à plusieurs reprises et il a toujours semblé être un gars très gentil. Un de ceux qui ne vous rendent pas si difficile de poser une question d’un ton personnel, et il ne vous regarde pas non plus avec le visage de quelques amis lorsque vous essayez. La première fois que je l’ai interviewé, c’était pour 300 à Londres. J’arrivais à l’hôtel fasciné par l’adaptation de Zack Snyder après être devenu fou avec le roman graphique, et j’ai été agréablement surpris quand je suis tombé sur un gars normal, qui n’avait pas eu la frénésie de la reconnaissance dans sa tête, et que Elle a même montré un peu d’embarras à cette course de presse en répondant à des questions sur ses abdos, son passé et sa nouvelle renommée. Plus tard j’ai eu le plaisir de le croiser dans une bonne poignée de junkets de plus, déjà plus détendus même avec la presse. La dernière fois que je l’ai vu, c’était par Geostorm et je pense que c’était l’interview la plus détendue que j’ai vue de toutes. Honnête, pas de mots hachés mais avec la même envie de manger le monde que la première fois que je l’ai rencontré.

Mais aussi bon qu’il puisse paraître, Gerard est l’un des acteurs actifs qui reçoit généralement les pires critiques pour ses films. Une séquence qu’il se reproche, dans certains cas, et d’autres dans d’autres cas. En 2013, il a déclaré à Independent qu’il essaie de ne lire que les «bonnes critiques» et prétend ainsi qu’elles sont toutes identiques. Parmi les mauvais qu’il apprend à lire, il reste avec ceux qui sont constructifs et l’aident à apprendre.

Son dernier film, Groenland, le dernier refuge a brisé la mauvaise séquence en obtenant plus de critiques positives qu’il n’en reçoit habituellement, mais la malchance de le sortir au milieu de la crise sanitaire a fait que peu de téléspectateurs ont vu sa tentative de cinéma catastrophe (il a à peine soulevé 30 € / 37 millions de dollars quand il en a coûté 29/35 millions de dollars à faire).

Peut-être que la faute réside dans le manque de bons conseils au bon moment. Ou le manque d’expérience dans le choix des projets ou la soif de remontée rapide d’être en retard dans une industrie où des acteurs du même âge qui avaient atteint le rôle de leader étaient déjà établis. Peut-être que cela l’aiderait à se renouveler avec un directeur de ceux qui savent reconstruire des carrières, comme Quentin Tarantino ou Martin Scorsese. Mais à 51 ans, il semble que Gérard ne dérange plus. Il y poursuit avec plusieurs projets en développement, une comédie réalisée par Jamie Foxx, un film de science-fiction et, attention, cinq films d’action (dont Night Has Fallen). Bref, le thriller d’action le hante et il semble avoir succombé au lurk sans choix.

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: