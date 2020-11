Ce ne sera pas seulement un skin, mais une coupe entière dédiée à Ghost Rider dans le Fortnite Battle Royale. Dans le cadre de la série Marvel Knockout, le nouveau tournoi sera dédié au Phantom Avenger et ceux qui sont suffisamment qualifiés pour participer au bon moment pourront bénéficier de certains avantages entièrement gratuits et à l’avance.

Il faut savoir que la deuxième partie de la quatrième saison de Fortnite est désormais dédiée aux opérations KO avec une nouvelle tournure. Le nouveau Marvel KO permet aux équipes de s’affronter, mais avec les super pouvoirs caractéristiques des personnages de Marvel. Vous pouvez être le meilleur du tournoi en utilisant les compétences de vos super-héros préférés.

Après l’expiration de la coupe Daredevil, c’est maintenant au tour de la Coupe du cavalier fantôme. le 4 novembre Dans la matinée, le tournoi commencera et si votre équipe est l’une des premières de sa région, elle pourra obtenir gratuitement le skin de personnage spécial et le sac à dos rétro bien avant d’arriver au magasin.

Dans Mexique l’événement commence mercredi à 10 heures, vous devrez donc vous lever tôt et probablement interrompre vos occupations quotidiennes, si vous voulez avoir une peau de motard. Pour cette région, vous devez rester avec votre équipe (en trios) au sein dules 500 premières places.

Il est important que vous vous rappeliez que pour participer tous votre équipe doit être de niveau 30 ou plus et ont également une authentification à deux facteurs correctement configurée. Ceux qui participeront à la Ghost Rider Cup et aux deux prochains pourront gagner un planeur Nexus, comme indiqué sur le site officiel d’Epic Games.

Les tournois suivants sont:

Marvel Heroes and Villains Mystery Cup – 11 novembre Marvel Heroes and Villains Mystery Cup – 18 novembre Super Coupe à 1 million de dollars – 21 novembre

Il reste encore un mystère qui seront les deux prochains personnages qui baptiseront de leur nom les deux prochaines verres avant la grande finale en un Super Coupe qui promet d’affronter des millions de joueurs avec Galactus.

Vous trouverez ici plus de détails sur le règlement du tournoi.

jeux épiques fortnite ghost rider Marvel Super Series



