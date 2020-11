Selon The Hollywood Reporter exclusivement, ‘Godzilla contre Kong“ Ce pourrait être le prochain grand blockbuster hollywoodien qui, en tant que dommage collatéral de la pandémie de coronavirus, finit par être diffusé sur une plate-forme de streaming plutôt que dans un cinéma.

Et c’est que selon ledit support (et confirmé plus tard par Deadline via ses propres sources), Netflix a fait une offre de plus de 200 millions de dollars pour prendre en charge la distribution du film dans tous les pays dans lesquels il opère.

Netflix a fait l’offre à Legendary Entertainment, une société qui a produit et financé 75% de cette quatrième tranche avec laquelle ladite plate-forme de streaming a récemment collaboré sur “ Enola Holmes ”. Les 25% restants ont été financés par Warner Bros., en charge de sa distribution mondiale de la même manière que pour les trois précédents titres de celui nommé “MonsterVerse”: ‘Godzilla’, ‘Kong: Skull Island’ et «Godzilla: le roi des monstres».

Cependant, Warner Bros. n’est pas resté immobile à regarder comment le film a été “volé” (et peut-être la franchise avec lui) et a pour l’instant réussi à “bloquer” l’offre du géant du streaming. La raison, pour préparer sa propre contre-offre afin que le film soit distribué par sa propre plateforme de streaming, HBO Max.

Le modèle proposé par WarnerMedia, propriétaire de Warner Bros.et de HBO Max, sera le même qu’il a déjà mis en pratique avec ‘The Witches (by Roald Dahl)’ et surtout ‘Wonder Woman 1984’: Une première simultanée sur HBO Max et les salles aux États-Unis accompagnée de sa sortie internationale dans les cinémas, étant donné que ladite plate-forme n’est pas présente en dehors des États-Unis (malgré le fait que HBO le fasse).

Légendaire en tout cas serait pour la tâche de “vendre” le film à qui le voulait pour un prix raisonnable et ainsi amortir l’investissement sans prendre de risques. Une décision motivée, entre autres, par le budget très élevé de la production elle-même, le surcoût engendré par les retards produits par la pandémie, l’incertitude sur l’avenir des cinémas ou l’éventuelle forte concurrence que l’on peut trouver le mois prochain. Mai, quand il est prévu -aujourd’hui- qu’il sortira dans les cinémas.

Sans oublier que le précédent (et meilleur) volet de la franchise, “ Godzilla: le roi des monstres ”, a levé moins de 400 millions de dollars de brut dans le monde lorsque les deux titres précédents ont largement dépassé la barre des 500, ce qui suggère que ce blockbuster réalisé par Adam Wingard n’est peut-être pas la valeur sûre qu’il semble être.

Dans tous les cas, la Chine restera toujours en dehors de l’accord, et pas seulement parce que ni Netflix ni HBO Max n’opèrent dans le pays asiatique ou Legendary est, depuis 2016, détenu par Wanda Group, un conglomérat multinational basé à Pékin: environ un tiers de ce ont rassemblé les trois précédents films MonsterVerse dans les cinémas du monde entier correspondent aux cinémas de ce pays. Et rappelons-nous que les cinémas de ce pays fonctionnent à plein régime …

Alexander Skarsgrd, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Eiza Gonzalez, Ziyi Zhang, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Julian Dennison, Demin Bichir, Danai Gurira et Jessica Henwick jouent dans ce blockbuster écrit par Eric Pearson (‘Thor: Ragnarok’, ‘Widow Black ‘) et le habitué de la franchise Max Borenstein (‘ The Terror ‘) pour présenter une bande originale de Tom Holkenborg, alias Junkie XL (‘ Mad Max: Fury Road ‘,’ Zack Snyder’s Justice League ‘).